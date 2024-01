Ottant’anni fa Duccio Galimberti fu ferito durante i combattimenti del 13 gennaio 1944

Il 12 e 13 gennaio 1944 da Cuneo giunse a Valgrana una colonna tedesca diretta verso le borgate San Matteo e Damiani, quattro autoblindo con cannoni semoventi, numerosi automezzi e circa cinquecento soldati.

L’obiettivo era stanare ed eliminare definitivamente i circa centoventi “banditen” e catturare la dozzina di soldati inglesi nascosti nelle borgate Damiani e Verra. Le spie al soldo dell’UPI (con sede in corso IV Novembre 11) e della Gestapo servizio SD di Cuneo (con sede aVilla Quaglia) avevano svolto un buon lavoro informativo.

La mattina del 12 gennaio, superata Valgrana, la colonna tedesca si attesta nel fondovalle presso la borgata Barbassa e alle 9.45 inizia a mitragliare San Matteo e le postazioni partigiane lungo la linea di cresta dal monte Tamone (m 1393 slm) a Rocca Stella (m 1597 slm).

Singole pattuglie della Luftwaffe raggiungeranno con difficoltà San Matteo appena abbandonata dai partigiani di Galimberti che arretrano sui versanti settentrionali del Tamone. Durante il ripiegamento, ad un chilometro dalla borgata, presso una stretta curva Galimberti viene ferito ad una gamba. Alle 14 i tedeschi si attestano sotto lo spartiacque con il vallone del Cugino, che scende a Bernezzo.

Pur incalzata dal nemico, la banda “Italia Libera” non si disgrega e si ritrova ai Chiot Rosa; nel vasto pianoro imbiancato di neve, la banda si divide ordinatamente: il gruppo di Livio Bianco abbandona la postazione del Tamone e scende verso Bernezzo, il gruppo di Galimberti raggiunge Rittana, il fondovalle dello Stura e risale a Madonna del Colletto. Galimberti, ferito, viene trascinato nella neve fino alla borgata Porti-Giordano dove si deve fermarsi per arrestargli l’emorragia alla gamba.

Pietro Ferreira alias Pedro ricorda: “Da San Matteo, Duccio, sorreggendo un ferito, si avviò a monte della borgata e giunto presso un impluvio, una raffica lo ferì alla gamba. Sebbene ferito, prima di cadere, sparava con il suo mitra contro i nemici che incalzavano dal basso e ne uccideva due. […] Duccio aveva riportato serie ferite alla coscia, al polpaccio e alla caviglia. La sua gamba era quasi paralizzata, ma arrivò lo stesso, dopo tre ore di penosa marcia sulla pista di neve. Lo facemmo fermare poco sotto i Chiot Rosa, al riparo del portico di una casa […]. Mentre Ciccio si ccupava di lui, Duccio esclamò: “Quando la salute c’è…”.

Il proiettile gli era rimasto conficcato nel piede e tamponava la fuoriuscita di sangue, ma la ferita più grave era alla coscia, Duccio, sofferente diventava sempre più pallido. La dottoressa Breindl Halpern alias “Sara” gli prestò le prime cure; la donna faceva parte di un gruppo di ebrei scappati da Saint Martin Vèsubie ed aveva trovato rifugio nella borgata Bric del Gorrè. […]. Duccio conosceva Sara dai tempi di Madonna del Colleto perché il gruppo di ebrei era transitato là a settembre. […] prima di andare via, Sara spiegò a Galimberti che le sue cure non erano state soltanto un pronto soccorso d’urgenza e che doveva andare immediatamente in un ospedale.

All’imbrunire, una lesa con a bordo il ferito, spinta sulla neve dai partigiani, giunse a Rittana dove Galimberti fu accolto nell’osteria Roma di Caterina Brunetto Perona. Era salvo, il seguito è un’altra storia, descritta nel libro “Cronaca di un’esecuzione. Galimberti fu ucciso a Cuneo”, 2019.