Dopo le operazioni di disgaggio valanghe, riapre al traffico il Colle della Maddalena [VIDEO]

Ha riaperto al traffico nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 12 gennaio) il Colle della Maddalena nel tratto compreso tra Argentera e il confine di Stato (chiuso per le nevicate già mercoledì 10 gennaio), dopo la necessaria attesa consguente la conclusione delle operazioni di distaccamento artificiale delle valanghe.



Dopo che la scarsa visibilità e il vento avevano reso impossibile effettuare le operazioni nella giornata di ieri (11 gennaio), questa mattina sono state portate a termine attraverso un sistema sperimentale, che prevede ’utilizzo di un elicottero che ha effettuato la ricognizione del territorio sollecitando gli accumuli nevosi sui versanti mediante le onde d’urto generate dall’esplosione di una miscela di gas trasportati in un apposito contenitore, detto campana, assicurato al velivolo.

L’intervento è iniziato verso le 9 a una temperatura di -6°C e si è concluso circa un’ora e mezza dopo. Durante le operazioni di bonifica si è verificato un solo distacco, con uno scivolamento verso valle per circa 300 metri.Concluse le operazioni previste dal PIDAV e visto l’esito positivo del sopralluogo della Commissione Locale Valanghe dell’Unione Montana Valle Stura, le squadre Anas hanno eseguito la pulizia e il trattamento della statale per consentire la riapertura del tratto in tempi brevi.