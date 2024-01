Un impianto per il 5G a Roddi: il sindaco Davico convoca un incontro pubblico

La tecnologia 5G continua a far discutere e a creare, alimenta il dibattito e qualche preoccupazione nei cittadini. Il tema è arrivato anche a Roddi, comune scelto per lo sviluppo del Piano Italia 5G. La Societa Inwit, in particolare, ha richiesto all'Amministrazione di poter prendere in locazione un appezzamento di proprietà comunale per l’installazione di un palo e i relativi strumenti di supporto necessari alla tecnologia 5G.

Il sindaco Roberto Davico ha portato l'argomento in consiglio comunale e ha spiegato le intenzioni future. "Ho chiesto maggiori dettagli sul piano nazionale e nel frattempo ho deciso di incaricare un tecnico specializzato. Fornirà supporto nei successivi sviluppi e farà da relatore in un incontro pubblico che intendo proporre a breve affinché la popolazione venga messa al corrente. Tali impianti possono comunque essere collocati indipendentemente da una nostra autorizzazione, trattandosi di infrastrutture a rilevanza nazionale".