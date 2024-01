Auto contro contatori del gas a Confreria di Cuneo: un ferito lieve

Intervento dei vigili del fuoco nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 12 gennaio, in via Acceglio nella frazione Confreria, a Cuneo.

Intorno alle 5,40 il conducente di un’auto ha perso il controllo dl mezzo che si è schiantato contro un muro dove sono collocati dei contatori del gas, per fortuna senza gravi conseguenze..

L’arrivo di un mezzo dei pompieri da Cuneo si è reso necessario per scongiurare un’eventuale perdita di gas, che non c’è stata, e la messa in sicurezza della strada.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, il cui personale ha provveduto ad apprestare le prime cure della persona ferita, successivamente accompagnata in ospedale per accertamenti con codice verde.