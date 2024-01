Furto al bar Michelangelo di San Defendente di Cervasca: rubati circa 500 euro

Furto, questa mattina 12 gennaio, attorno alle 7, nel Bar Michelangelo in via Don Giovanni Bodino a San Defendente di Cervasca, gestito da una famiglia di origine cinese.

Il locale, che si trova nei pressi della scuola primaria della frazione, aveva aperto da poco e una delle titolari, la signora Tina, in quel momento era intenta a riempire gli espositori con le brioches per i clienti.

Dopo aver lasciato il borsello con il contante vicino alla cassa, è andata nel retrolocale per prendere della merce. In quel brevissimo frangente, un uomo presente nel locale, pare travisato con una mascherina, ha preso il borsello ed è andato via, facendo perdere le proprie tracce.

La titolare non è riuscita a fermarlo. Pare che nel borsello ci fossero tra i 500 e i 600 euro. I titolari hanno allertato i carabinieri, intervenuti sul posto.

Il Bar Michelangelo è gestito da questa famiglia, perfettamente integrata nel tessuto sociale del paese, da oltre 14 anni. E' la sorella di Tina, raggiunta al telefono, a commentare: "Non era mai successo niente, in tutti questi anni. Mai subito furti o avuto problemi prima di oggi. Dispiace soprattutto perché, di solito, non abbiamo tutto quel contante".