Incidente Stradale a Piasco: giovane ciclista coinvolto in urto con un'auto

Un ragazzo è stato coinvolto, poco prima delle 17.30, a Piasco in un incidente stradale, mentre era in sella alla sua bicicletta



Il giovane, che frequenta le scuole medie, stava attraversando la provinciale SP 8 nel tratto urbano denominato via Vittime di Bologna, all’altezza di via Dante, all'incrocio con semaforo quando è stato urtato da un autovettura.



Sul posto è giunta l’ambulanza della Croce Verde e i carabinieri della stazione di Verzuolo.



Il giovane è stato trasportato in ospedale, con codice giallo, per gli accertamenti del caso.