Rinascita montana: la visione di Elisa Tarasco per il 2024

Sono Elisa Tarasco, titolare dell'azienda biologica "Essenza Monviso" situata alle pendici del Re di Pietra, a Pian della Regina, nel Comune di Crissolo.

Vorrei condividere con voi i miei propositi per il nuovo anno e le sfide che mi propongo di affrontare.

Tra queste desidero continuare il mio impegno verso la comunità e l'ambiente attraverso numerose iniziative.

Durante la Festa dell'Albero, ho donato piantine di lavanda alle scuole locali, insegnando ai bambini il valore del rispetto per la natura.

La mia azienda è un'emanazione di questa passione, specializzata nella coltivazione e trasformazione di erbe officinali biologiche.

Il legame con la montagna e la natura è una parte fondamentale della mia identità imprenditoriale. Coltivare erbe officinali a oltre 1800 metri di altitudine è una sfida che abbraccio con entusiasmo.

“Essenza Monviso” è certificata biologica, garantendo la qualità e la sostenibilità delle produzioni.

Coinvolgendo la mia azienda in progetti educativi, apro le porte alle scuole, promuovendo l'importanza della biodiversità.

Collaboro con organizzazioni locali per affrontare le sfide sociali e contribuire a migliorare la vita di coloro che sono più vulnerabili.

In politica, la mia candidatura alle elezioni regionali del Piemonte con Fratelli d’Italia è guidata dalla volontà di creare un impatto positivo nelle vite dei cittadini, con politiche orientate al benessere.

Riconosco l'importanza della famiglia come nucleo fondamentale della società.

Nel mio lavoro mi impegno a mantenere elevati standard di qualità e servizio per i clienti.

Guardo al futuro con progetti innovativi, puntando a nuovi prodotti e migliorando il packaging con particolare attenzione al recupero e alla sostenibilità ambientale.

Tra i miei progetti per il nuovo anno c’è un'iniziativa che mi sta particolarmente a cuore: ridare vita ai piccoli borghi di montagna.

L'obiettivo è di ripopolare questi borghi offrendo servizi avanzati e una qualità della vita migliore.

La connessione Internet veloce per tutti, la riqualificazione degli immobili dismessi e la creazione di opportunità economiche sono le chiavi per raggiungere questo obiettivo ambizioso.

Contrastare l'abbandono dei borghi è un atto di prevenzione contro il degrado, ma soprattutto una possibilità di riscatto per le poche persone che li abitano e allo stesso tempo attirare nuovi abitanti che desiderano fuggire dalla città.

Insieme possiamo costruire un Piemonte che prospera attraverso la collaborazione, l'innovazione e il rispetto della natura.

Con dedizione e passione, mi impegnerò costantemente per trasformare queste idee in realtà, coinvolgendo attivamente la comunità in percorsi positivi di cambiamento.

Elisa Tarasco