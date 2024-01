Cinzia Dutto e il suo "Montagne da vivere" fanno tappa a Saluzzo alla libreria indipendente L'Ortica

Instancabile scopritrice di storie, Cinzia Dutto una ne pensa e cento ne fa. E così, dopo la fortunata collaborazione con il Parco Regionale delle Alpi Marittime e la raccolta di interviste "Il Natale...com'era" [ https://www.targatocn.it/2023/12/25/leggi-notizia/argomenti/targato-curiosita/articolo/il-natale-comera.html ], prosegue nel proporre in giro per la Granda la sua ultima fatica, proiettandosi già verso nuove sfide letterarie. Nel frattempo ha diffuso nelle ultime ore un appello affinché le storie di altri tempi non vadano perdute, invitando la generazione "senior" ad offrire il proprio prezioso contributo a tale scopo.

Intanto, i tanti lettori e fan possono incontrare Cinzia all'Ortica, in via Resistenza 4 Saluzzo, venerdì 12 gennaio alle ore 18.

"Si può viaggiare alla scoperta di luoghi, ma si possono anche fare degli itinerari alla ricerca di persone, storie, vite e scelte differenti. Questo libro ti guida lungo una strada diversa, ti consente di fare un viaggio alla scoperta di una montagna vera, concreta, colorata dai montanari moderni che oggi la vivono e la scelgono. Trenta storie +1, quella fuori dal coro, che arricchisce questo libro. Parole per farti sorridere l'anima, entrare nei sogni di altri, darti lo stimolo per trovare la tua felicità."

CHI E CINZIA DUTTO

Cinzia Dutto nasce nel 1975 in Piemonte. Le sue radici sono in altura, dove sente di appartenere a una comunità di gente schietta e autentica. Blogger di montagna, collaboratrice con testate locali e scrittrice di resistenza e montagna. Dopo essersi occupata per molti anni di Pet Therapy, soprattutto con i suoi amati asini, animali gentili e sinceri, con cui vive oltre i 1200 metri per più di dieci anni, le trame del destino la conducono a fare una doppia vita: lavorare di giorno e scrivere di notte. Scrivere è un sogno che nasce dal desiderio di raccontare storie silenziose, piene di colori e parole.

Questo motiva Cinzia a muoversi e spostarsi per cercare “il bello e il buono” molto in alto, lontano dal rumore, ma vicino alla vera essenza di noi tutti: nelle scoscese vallate alpine, sulle cime dei monti o in pianura, dove incontra i protagonisti del suo seguitissimo blog. Durante le sue innumerevoli interviste riscopre due verità sacrosante: “la felicità è, in fondo, nelle piccole cose”: e “non è mai troppo tardi per cambiare vita e mettersi in gioco”!

Un viaggio tra le Alpi cuneesi alla ricerca di storie dettate dal popolo silenzioso delle terre alte. Con lei, piccole e grandi realtà alpine si raccontano, catapultando il lettore in un mondo fatto di semplicità e buon vivere. Una descrizione interessante, veritiera, che non lascia indifferenti verso chi ha scelto uno stile di vita diverso, mettendo il primo piano la felicità personale e la realizzazione dei propri sogni.