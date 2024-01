Weekend sulla neve a Crissolo Pian della Regina. Impianti aperti sabato 13 e domenica 14 gennaio

Domani, sabato 13 e domenica 14 gennaio sarà in funzione a Crissolo in località Pian della Regina il tapis roulant lungo 200 metri che permetterà di sciare alle pendici del Re di Pietra a 1800 metri di quota.



L’impianto è adatto a famiglie e bambini o a coloro che desiderano imparare a sciare.



Pian della Regina è facilmente raggiungibile da Crissolo, attraverso la strada che porta al Pian del Re, partendo dal centro del paese della valle Po.



Il Rifugio Pian della Regina, che essendo famoso per i suoi piatti a base di polenta viene anche chiamato “La baita della polenta”, sarà aperto durante il fine settimana.



A disposizione anche la pista di bob, così come la pista di fondo gratuita.



Inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare a percorsi con le “ciaspole” (racchette da neve).



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Rifugio Pian della Regina al numero 0175-94907, email: rifugiopiandellaregina@gmail.com