Cuneo: per la prima volta l'Asl Cn1 posiziona un catetere venoso a domicilio

Posizionato per la prima volta in Asl CN1 un catetere venoso a domicilio ad un paziente, residente nell’ambito dell’Asl CN1, seguito dalle cure palliative.



L’intervento, definito con una procedura concordata con la Direzione delle professioni sanitarie, è stato eseguito dalla Terapia antalgica (che fa parte del dipartimento di Emergenza Urgenza) in collaborazione con la struttura di Cure palliative dell’Asl (del dipartimento di Integrazione territoriale), con l’ausilio di un ecografo donato all’Asl dall’associazione “La Cura nello Sguardo”.



Questi interventi evitano il trasferimento del paziente fragile in ospedale, dove normalmente si eseguono i posizionamenti dei cateteri.