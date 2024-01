La popolazione torna a crescere a Verzuolo. Nel corso del 2023 più nascite che decessi in paese

Popolazione in crescita, seppur lieve, a Verzuolo, che ha chiuso il 2023 con un incremento di 6 abitanti, arrivando a contare 6.432 residenti.

Di questo totale 3.238 sono femmine e 3.194 maschi. Positivo il cosiddetto saldo naturale, visto che i 51 decessi registrati negli ultimi dodici mesi sono stati più che compensati da 53 nuovi nati, tra i quali 16 stranieri.

Il totale degli stranieri è di 1.100 unità, di cui 497 femmine e 603 maschi. La comunità più numerosa è quella albanese, con 472 persone; seguono 163 cinesi e 91 rumeni.

Le cittadinanze italiane, con giuramento in Municipio, sono state 64.

Le famiglie sono 2.829.

Guardando alle fasce d’età, la popolazione è così suddivisa: sono 338 i bambini nella fascia da 0 a 6 anni; 61 gli adolescenti, con età compresa tra i 7 e i 16 anni; 884 i giovani, dai 17 ai 29 anni; 3.113 le persone dai 30 ai 65 anni; 1.476 gli ultra 65enni.

Gli iscritti all’anagrafe all’estero, di cui molti sono emigrati verzuolesi, sono 745 di cui 229 giovani.

Il sindaco Giovanni Carlo Panero dichiara: «Questi dati, dopo la crisi scatenata dalla pandemia, per il primo anno registrano una crescita della popolazione a Verzuolo. Questo ci stimola a sostenere i servizi, gli asili, le scuole, le mense, i dopo scuola e il sostegno ai più fragili oltre naturalmente alle opportunità di lavoro. Fondamentale è anche la sanità vicina ai cittadini e i qualificati servizi di assistenza. Come Amministrazione continueremo l’impegno per il miglioramento ambientale, della sicurezza e delle infrastrutture materiali ed immateriali. L’obiettivo è la realizzazione della comunità del “ben vivere”».