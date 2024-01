Cross: a Saluzzo va in scena la Festa delle Staffette

Domenica 14 gennaio, a Saluzzo, va in scena la Festa delle Staffette, valida anche come 1° prova del Trofeo Piemonte di Cross individuale, sia per le categorie assolute che per quelle giovanili.

L’organizzazione è affidata all’Atl. Saluzzo. Circa un migliaio gli iscritti, compresi anche gli atleti che concorreranno individualmente per la classifica del trofeo di cross.

In campo assoluto al maschile, la Pod. Valle Varaita proverà a confermare il titolo regionale dello scorso anno, quando aveva portato a casa una doppietta con la vittoria della squadra della famiglia Mattio; quest'anno il club cuneese schiera una formazione composta da Elia Mattio, Simone Giolitti, Matteo e Stefano Bagnus.

Tanti gli avversari tra cui segnaliamo la squadra dell'Atl. Saluzzo con gli junior Francesco Mazza e Amorin Gerbeti insieme a Lorenzo Laratore e Davide Castello.

Al femminile, un anno fa vinse l'Atl. Stronese-Nuova Nordaffari che quest'anno invece non si presenta. Gara molto aperta dunque, con tra le altre, l'Atl.Saluzzo di Noemi Bouchard, Arianna Dentis, Cristina Tesi e Arina Radu e l'Atl. Pinerolo delle giovani Alice Rosa Brusin e Matilde Farinetti insieme ad Adele Farinetti ed Elisabetta Galliano