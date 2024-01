Nuova sede per la Cuneo Scherma Academy

La Cuneo Scherma Academy ha recentemente trasferito la propria sede in una nuova location, dando vita a una struttura all'avanguardia che è molto più di una palestra - è un centro di eccellenza sportiva.

Situata in Corso Vittorio Emanuele II n.33 a Cuneo, la nuova sede è il risultato di una collaborazione fruttuosa con aziende di spicco del territorio, tra cui AREA Srl, Ferrero Casa, Ditta Campana Francesco, Case Dani, ed ECD di Carlo Dotto. Queste partnership hanno permesso di creare un ambiente moderno e funzionale che rispecchia gli alti standard della Cuneo Scherma Academy.

All'interno, gli atleti possono godere di spogliatoi completi, accesso facilitato per persone con disabilità, una sala scherma con 6 pedane regolamentari, oltre a una segreteria e un'armeria completamente attrezzate. La struttura offre anche uno spazioso ambiente esterno per attività all'aperto, aggiungendo versatilità e un tocco di dinamismo alla formazione degli atleti.

Guidato dal Maestro Juan Paz y Mino, insieme all'istruttrice di secondo livello Umberta Riboldi e al preparatore atletico Francesco Belmondo, lo staff tecnico è pronto a portare avanti l'importante compito di formare la prossima generazione di schermidori di talento.

La Cuneo Scherma Academy, con la sua nuova sede situata a due passi da Viale Angeli, è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia. Con un impegno costante per l'eccellenza sportiva, la palestra mira a consolidare la sua posizione come punto di riferimento per la scherma a Cuneo, ispirando atleti e appassionati attraverso un ambiente che promuove crescita e successo.