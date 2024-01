"Ci sposiamo nel giorno del mio cinquantesimo compleanno. Sarà una bellissima festa"

"Ebbene si, è arrivato il mio momento. Dopo averlo organizzato per tantissime coppie, adesso è il nostro turno, mio e di Franco, di vivere quel momento speciale. Una volta trovato l’amore è inutile farsi mille domande o indugiare... e se non lo si è ancora trovato smettete di affannarvi, perché alla fine vi troverà lui, come è successo a me".

A dirlo è Antonio Morelli, fiorista ed organizzatore di eventi in Cuneo. Arrivato da Bari per amore di Franco, 23 anni fa, dopo averlo conosciuto in vacanza, si unirà a lui il prossimo 22 febbraio, sposato civilmente dalla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.

Antonio ha voluto condividere con noi la notizia anche per trasmettere un messaggio alle tante coppie che, ormai da anni, accompagna nei preparativi per il matrimonio. I fiori, l'allestimento, sono una componente fondamentale di questo evento, creano bellezza e atmosfera. "In questi anni ho visto tantissime coppie vivere i mesi che precedono il giorno del sì con enormi ansia e stress. Non si godono la bellezza di ciò che andranno a celebrare. Io, invece, mi sto godendo tutto, assieme a Franco. E vorrei trasmettere a tutti i futuri sposi esattamente questo: godetevi ogni cosa, lasciando perdere il giudizio, la paura di non fare tutto al meglio, le ansie da prestazione. Io mi sposerò nel giorno del mio cinquantesimo compleanno proprio perché voglio che sia una festa, per noi e per tutti i nostri invitati. Pazienza se avremo sbagliato qualcosa, noi vogliamo solo goderci questo bellissimo nuovo inizio che abbiamo rimandato da troppo tempo".

Antonio, arrivato a Cuneo ormai tantissimi anni fa, si è dovuto adattare ad una nuova città, ad una nuova vita e anche ad una mentalità diversa. Non è stato facile ma, con il passare del tempo, ha trovato la sua dimensione, imparando a farsi volere bene. "Ho fatto diversi lavori e incontrato tante persone. I cuneesi sono brave persone. Devono imparare a conoscerti, al di là delle apparenze e dei pregiudizi. Sono stato bene in tutte le aziende per cui ho lavorato. Sette anni fa, poi, la decisione di continuare a gestire il negozio di fiori di via XX Settembre".

"Da allora ho aiutato tante coppie a scegliere l'allestimento floreale del loro giorno più bello - continua Antonio. Ora tocca a me e lo voglio raccontare perché sto affrontando tutto con leggerezza e allegria. E' questo che vorrei condividere con tutti i futuri sposi: godete di ogni momento, toglietevi la paura di non fare le cose in modo perfetto. Magari succederà, ma chi sarà con noi in quella giornata sarà comunque testimone e partecipe della nostra felicità".

Antonio e Franco, dopo 23 anni di convivenza, coroneranno il loro sogno, troppo a lungo rimandato, il prossimo 22 febbraio. A loro va il più bell'augurio di un nuovo inizio e, soprattutto, di viversi una giornata di festa e allegria con le persone che hanno scelto di avere come testimoni della loro felicità.