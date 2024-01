Armo Cantarana o autostrada Albenga-Carcare-Predosa? "L’importante è lavorare insieme per superare l’isolamento della Granda"

Riceviamo e pubblichiamo.

nei giorni scorsi abbiamo letto con attenzione le missive inviate ai giornali locali e non dal presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e dal presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

Il presidente Scajola individuava in prima battuta, come urgente la realizzazione del tratto autostradale Albenga-Carcare-Predosa, mentre il presidente Robaldo segnalava la necessità di costruire il tratto Armo-Cantarana, opera che è sempre stata citata negli anni come cogente, ma ad oggi ancora in uno stato embrionale. La replica del presidente Scajola è stata, poi, una convergenza sulla proposta del presidente della Provincia di Cuneo.

A nostro parere è importante porre l'attenzione del dibattito sulle necessità oggettive che interessano il mondo del lavoro, e in particolare autotrasportatori e automobilisti. E infatti, l'innumerevole quantità di cantieri sulla tratta Torino-Savona, l'ulteriore incremento del costo del pedaggio autostradale e il mancato ribasso sostanziale del prezzo dei carburanti, penalizzano molto chi, per ragioni lavorative, è costretto a viaggiare tutti i giorni sulla rete autostradale e stradale che interseca la nostra provincia.

A queste categorie occorre prestare attenzione e la rinnovata attenzione della politica locale alle infrastrutture incompiute del nostro territorio è senza dubbio un buon segno.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la nostra provincia vive da anni ormai una difficile condizione di isolamento infrastrutturale e viario che ha penalizzato tanti comparti della nostra economia: pensiamo alla difficile situazione del Tenda, alla incompiuta Asti-Cuneo (che finalmente è in dirittura d’arrivo), alla non ottimale linea ferroviaria Torino-Savona, che necessiterebbe interventi importanti di ammodernamento, all’autostrada A6, teatro costante di interventi manutentivi che creano spesso code e rallentamenti, e infine anche alla SS. 28 in Val Tanaro, sempre più trafficata dopo la chiusura del Colle di Tenda e che attende da anni interventi di adeguamento.

Pertanto, rivolgiamo ai presidenti Robaldo e Scajola un appello affinché, con riguardo al traforo Armo-Cantarana, attuino una strategia sinergica al fine di reperire le risorse necessarie per proseguire nell’iter burocratico e progettuale di questa importante opera, esportando in qualche modo quello che chiamiamo “modello Cuneo” anche con i vicini amici imperiesi, consci del fatto che la realizzazione di questo intervento porterà benefici tangibili per entrambe le comunità territoriali.

In tal senso il sostegno delle nostre comunità politiche, ne siamo certi, sarà garantito.

Riteniamo, infine, che su temi come questo la politica debba unirsi e lavorare all’unisono al di là dei colori e degli schieramenti partitici ed ideologici, e per questo ci rendiamo disponibili a favorire la creazione di un’ampia area di consenso che possa operare in sinergia: solo così si potranno raggiungere i risultati che il nostro territorio aspetta da molto, forse troppo, tempo.

Il commissario cittadino di Forza Italia Mondovì, Giampiero Caramello, e il referente per Mondovì in Azione, Pietro Danna, consigliere provinciale