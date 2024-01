In corso le operazioni di disgaggio valanghe al Colle della Maddalena

Rimandate per nebbia, sono in corso in queste ore le operazioni di disgaggio valanghe in Alta Valle Stura, al Colle della Maddalena, chiuso da Argentera al Confine di Stato proprio per il pericolo di distacco di cumuli di neve, che potrebbero cadere sulla carreggiata.

L'intervento prevede il sorvolo di un elicottero con Daisy Bell, una speciale campana dotato di un sistema di esplosioni pilotate. Al termine delle operazioni, dopo alcune ore di assestamento del manto, la Commissione Valanghe procederà con la valutazione delle condizioni di sicurezza, per poter quindi consentire ad Anas di riaprire il valico.

La riapertura dovrebbe avvenire nella mattinata di domani, sempre che non si valuti di anticiparla già in serata. Il valico, lo ricordiamo, è chiuso dalla serata di mercoledì 10 gennaio. In zona sono scesi circa 40 centimetri di neve, accumulo a partire dal quale viene attivato il piano antivalanghe, finanziato dalla Regione Piemonte.