Questa sera (ore 21) un nuovo appuntamento con “TimeOut”; Ospiti Agata Tellone, Alice Degradi e Francesca Trevisan

Dopo la pausa per le Festività Natalizie ritorna, questa sera alle ore 21, “TimeOut” la rubrica di approfondimento sul volley femminile di serie A del gruppo More News. Il titolo della prima puntata del nuovo anno è “Alzarsi e ripartire”, con dedica soprattutto per le squadre di A1 maggiormente seguite dalle nostre redazioni sportive e che sono reduci da pesanti sconfitte.

Parliamo ovviamente della Wash4green Pinerolo, della Honda Olivero San Bernardo Cuneo e della Uyba Busto Arsizio. L’undicesimo appuntamento di TimeOut sarà trasmesso dal PalaManera di Mondovì e vedrà come ospite in studio proprio una pumina: il libero Agata Tellone. In collegamento da Offanengo, prossimo avversario del Puma, ci sarà Francesca Trevisan, mentre da Pesaro (Vallefoglia) ritroveremo la schiacciatrice Alice Degradi (ex Cuneo).

Nel corso della puntata sarà possibile vedere le interviste raccolte in settimana con protagonisti Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì), Alessia Marengo (Lpm), Noemi Signorile (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo), Ilaria Bonvicini (Futura Busto Arsizio), Viola Tonello (Futura) e Carmelo Borruto (Uyba Busto Arsizio). Ricordiamo che TimeOut è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba,it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it, e ilBustese.it.