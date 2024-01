Volley femminile A1: seconda trasferta consecutiva per Cuneo, gatte di scena a Vallefoglia

La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo per lasciare a debita distanza le inseguitrici, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia per continuare un tranquillo campionato di centroclassifica.

Seconda trasferta dell’anno per le gatte biancorosse che questa volta saranno di scena a Vallefoglia in provincia di Pesaro-Urbino. L’incontro è valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà ed andrà in scena domenica 14 gennaio alle ore 17:00 al Pala Campanara di Pesaro.

Questa volta il calendario oppone le biancorosse alle settime della classe, dopo la sconfitta per 3-0 maturata contro Conegliano nel giorno dell’Epifania. La differenza di cifra tecnica con le venete (una squadra fuori categoria per la categoria) ha determinato l’insuccesso al turno scorso.

Vallefoglia invece ha avuto un calendario più benevolo la settimana passata, incontrando e battendo Volley Bergamo per 3-1. Terza vittoria casalinga di fila per le biancoverdi con il Pala Campanara che comincia ad essere un piccolo fortino dove provare a costruire l’accesso ai playoff scudetto.

All’andata si sono imposte le ragazze di Vallefoglia per 3-1 proprio al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

La stella della squadra biancoverde è la centrale e titolatissima serba Maja Aleksic, già campionessa del mondo nel 2018 e nel 2022 e vincitrice di un campionato europeo nel 2019, sempre con la nazionale balcanica. L’altro mondiale, più datato, l’ha vinto nel 2010 la schiacciatrice trentacinquenne russa Tatiana Kosheleva. Insieme a due europei nel 2013 e nel 2015 ancora con la nazionale rutena. Anche l’opposto bresciano Camilla Mingardi, da anni sempre presente nelle classifiche delle top scorer del campionato, è nel giro della nazionale italiana dal 2018. Così come lo è anche una delle tante ex della gara, la schiacciatrice Alice Degradi. Le altre giocatrici che hanno vestito in passato la maglia biancorossa sono l’altra schiacciatrice Gaia Giovannini e le centrali Giulia Mancini e Agnese Cecconello, oltre a coach Pistola e al suo vice Petruzzelli

.Seconda trasferta consecutiva dunque per le ragazze allenate da mister Bellano che questa volta nelle Marche dovranno cercare di fare risultato per tenersi lontane dalle zone basse della classifica. Il dato statistico riguardante i punti fatti in 15 partite pende a favore di Cuneo con 1255 contro i 1172 realizzati da Vallefoglia. Anche negli attacchi vincenti dominano le biancorosse con 730 attacchi contro i 681 delle biancoverdi. A testimonianza del fatto che potrebbe essere una sfida alla portata delle ragazze allenate da coach Massimo Bellano.

LE AVVERSARIE

La storia della Vallefoglia Megavolley è recentissima: la squadra marchigiana viene fondata nel 2019. In quell’anno ottiene la partecipazione al campionato di Serie B1 a seguito dell’acquisizione del titolo sportivo dell’Ospitaletto. Nel 2019-20 gioca quindi il suo primo campionato di B che non porta neppure a termine per via dell’emergenza pandemica che a marzo 2020 blocca la disputa di tutti i tornei. La stagione successiva, a seguito di acquisto di altro titolo sportivo, questa volta si tratta della Due Principati di Baronissi, Vallefoglia disputa il campionato di A2 e arriva in semifinale di Coppa Italia, appuntamento a cui non si presenterà a causa dell’elevato numero di atlete positive al Covid proprio nel giorno della disputa della partita. Nello stesso anno centra comunque i playoff promozione, li gioca e li vince, ed è così che ottiene l’ammissione in Serie A1 che disputerà per la prima volta nella stagione 2021-22.

ARBITRO 1: Vincenzo Carcione

ARBITRO 2: Veronica Mioara Papadopol

VIDEOCHECK: Luca Porti

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA: Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/) -20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20.