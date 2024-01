Roberto Cerrato e il sindaco di Asti guardano insieme agli accordi di gemellaggio con la Cina

Il Presidente dell’Istituto Italiano per la salvaguardia del paesaggio culturale vitivinicolo Roberto Cerrato ha incontrato il sindaco di Asti dott. Maurizio Rasero per fare il punto su progetti ed attività da condividere a riguardo delle collaborazioni e accordi di gemellaggio siglati nel 2023 appunto tra l’Istituto in questo caso e il sistema cinese per la valorizzazione del Té siglato nel maggio dello scorso anno a Roma in un evento ufficiale con la BAMA COMPANY OF CHINA.

La conoscenza ed i rapporti che il sindaco di Asti ha sviluppato nel corso degli anni soprattutto con il consolato generale cinese a Milano potranno aiutare nell’aumentare questa opportunità di scambi e possibili rapporti culturali, di amicizia ed anche economici per il prossimo futuro.

Il vino ed il Té sono per i nostri due paesi una delle eccellenze maggiori dove c’è molto spazio per operare. È stato preso l’impegno a inizio febbraio di organizzare una conferenza stampa per presentare alcuni progetti comuni a riguardo.