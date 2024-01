Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino con il pettorale 9 nel superG di Altenmarkt-Zauchensee

Scatta alle 10,45 il primo dei due superG in programma nel weekend di Coppa del mondo sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee: nello specifico si tratta di quello cancellato a St.Moritz un mese fa.

Nove le azzurre al via, tra cui la cuneese Marta Bassino, campionessa mondiale in carica di specialità, che sarà in gara con il pettorale 9 e proverà ad invertire la rotta dopo un inizio di stagione avaro di soddisfazioni.

La prima al cancelletto sarà Laura Pirovano mentre le attesissime Federica Brignone e Sofia Goggia, rispettivamente terza e prima nella classifica di specialità, partiranno con i pettorali 15 e 13.

Roberta Melesi (22), Nicol Delago (39), Monica Zanoner ( 44), Teresa Runggaldier (46) e Nadia Delago (51) le altre italiane in gara: in totale saranno 60 le atlete a cimentarsi nella prova.

Diretta tv su Eurosport 1 HD e Rai Due.

Sabato appuntamento con la discesa (ieri la prova cronometrata con tripletta azzurra), domenica un altro superG.