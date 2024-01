Rinnovate le cariche dell'AIB Peveragno, confermato caposquadra Maurizio Mandrile

Il 2024 è iniziato con il rinnovo delle cariche per la squadra Anti Incendi Boschivi di Peveragno che, nella serata di giovedì 11 gennaio, ha rieletto come caposquadra il volontario Maurizio Mandrile e come vice caposquadra: Antonino Demaria, Nicola Galavarna, Stefano Pirano e Cristiano Ramero.

"Un anno intenso quello del 2023 che ci ha visti impegnati su molti fronti - commenta il capo squadra Maurizio Mandrile - "Tra gli interventi più rilevanti ricordiamo l'incendio a Pradeboni, in frazione Truna, che si è verificato a inizio aprile scorso. Nel corso dell'anno che si è da poco concluso abbiamo portato a termine la formazione di nuovi volontari con corsi di motoseghe e corsi effettuati dal corpo Aib; oltre a formazione dedicata alla guida sicura con mezzi antincendio, in collaborazione con istruttori dei vigili del fuoco. Come sempre siamo stati presenti con i nostri volontari per dare supporto in occasione delle manifestazioni organizzate a Peveragno e nei dintorni. Colgo l'occasione per ringraziare tutti volontari per il supporto dato nei momenti bisogno a favore della comunità".

In primavera la squadra AIB è riuscita ad allargare il parco mezzi con l'acquisto di un autocarro Bonetti F100, allestito con doppia motopompa.