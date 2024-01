Ritrovata a Finale Ligure la donna che giovedì si era allontanata da Cervere

E' stata rintracciata a Finale Ligure la donna di 51 anni di cui si erano perse le tracce dallo scorso giovedì, dopo che si era allontanata da Cervere, dove risiede.

A quanto si apprende, è in buone condizioni di salute ma è stata comunque portata in ospedale per accertamenti.

La notizia è iniziata a circolare dopo che la sorella, qualche ora fa, ha lanciato un appello su alcune pagine Facebook savonesi. In quelle zone, in particolare proprio a Finale, già lo scorso giovedì, a poche ore dalla sua scomparsa, era stata avvistata. E lì si sono concentrate le ricerche, che hanno dato, fortunatamente, esito positivo.