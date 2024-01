Tenta di rubare in una profumeria di Alba e prende a pugni la commessa: arrestato

E' stata diffusa solo oggi la notizia dell'arresto, a ridosso dello scorso Natale, di due soggetti responsabili di furto nell'albese.

Come di consueto nel periodo delle festività natalizie, l’Arma dei Carabinieri ha intensificato il numero dei servizi di prevenzione volti a tutelare la popolazione dalla recrudescenza dei reati predatori, che tendenzialmente aumentano proprio in questo periodo.

Questa attività di prevenzione ha permesso, nella serata del 22 dicembre, di arrestare un ventenne somalo per rapina, furto e lesioni. L’uomo è accusato di aver rubato un barattolo di miele al tartufo da una bancarella di un esercizio commerciale di Alba, quindi di essere entrato in una profumeria per rubare dei prodotti. Vistosi scoperto da una commessa, ha reagito prendendola a pugni e dandosi alla fuga.

I militari di pattuglia, di passaggio nei pressi della profumeria, sono accorsi in soccorso della donna, la quale ha fornito elementi preziosi per l’individuazione del presunto autore del reato. Allo stesso modo ha contribuito il racconto di un passante, che a sua volta era stato aggredito dall’uomo in fuga. Il cittadino somalo, trovato ancora in possesso della refurtiva nelle immediate vicinanze della profumeria è stato arrestato, sottoposto a giudizio direttissimo presso il Tribunale di Asti ed è stato condannato ad un anno ed otto mesi con pena sospesa per rapina, furto e lesioni.

Il successivo giorno 27, invece, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alba, mentre transitavano nei pressi di via Cencio, hanno notato un uomo all’interno del cortile condominiale. L’uomo attendeva all’esterno con fare circospetto, mentre un secondo si era introdotto all’interno di un appartamento per rubare. Lo sguardo attento dei carabinieri ed il loro intervento tempestivo ha messo in fuga l’uomo che stava eseguendo materialmente il furto, mentre il secondo, ritenuto essere il cosiddetto “palo”, è stato fermato ed arrestato.

L’arrestato, un trentaduenne albanese pluripregiudicato per furti in abitazione, aveva ancora addosso una radiotrasmittente utilizzata verosimilmente per le comunicazioni dirette con il complice. L’arrestato è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Asti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.