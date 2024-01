Carlevé 'd Busca: quasi mille i figuranti impegnati nella grande sfilata dei carri allegorici

Fervono i preparativi per l’imminente Carnevale di Busca che, anche per l’edizione 2024, ritornerà in grande spolvero come vuole la tradizione grazie al gruppo dei volontari, gli Amici del Carlevè ‘d Busca, guidati dal presidente Davide Marabotto in collaborazione con il Circolo Endas Cuneo Centro e con il patrocinio della Città di Busca.

La “gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta”, che si appresta a festeggiare i 69 anni di storia, prevede un ricco programma di festeggiamenti, con tre serate in musica più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nella sfilata dei carri allegorici, da venerdì 19 gennaio a domenica 21 gennaio 2024.

“Il Carnevale è per Busca una tradizione cittadina molta attesa e seguita ogni anno da tanti concittadini e da migliaia di visitatori – dicono il sindaco, Marco Gallo, e gli assessori, Ezio Donadio e Lucia Rosso, che seguono l’organizzazione della manifestazione – Grazie fin d’ora al gruppo delle Maschere e a tutti gli Amici del Carlevè, la squadra dei tanti volontari buschesi che, con il supporto del Circolo Endas Cuneo, con impegno e disponibilità, anche quest’anno porteranno l’allegria e i colori della festa mascherata a Busca. Invitiamo tutti a partecipare numerosi al Carlevè ‘d Busca!”.

“Da sempre l’organizzazione dell’evento richiede grande impegno e disponibilità, indispensabili per la buona riuscita della manifestazione. – spiega il presidente degli Amici del Carlevè ‘d Busca, Davide Marabottto – La 69° “Gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta”, come da tradizione, prevede un ricco programma di festeggiamenti con cene, musica per grandi e piccini e gran finale con la sfilata dei carri allegorici”.



A far rinascere anche quest’anno la bella tradizione carnevalesca ci penserà l’allegra combriccola delle maschere cittadine, che quest’anno registra importanti novità. Dopo 11 anni consecutivi lascia infatti le vesti di Micon, Ivano Falco, 38 anni, idraulico, che sancisce il primato di presenze nel gruppo delle maschere con 12 anni di onorato servizio (dopo un primo anno nel 2009 nei panni del Panatè, dal 2013 nei panni di Micon).

A ereditare il vestito di Micon sarà Stefano Golè, 25 anni, autista, già Birichin nelle due scorse edizioni accompagnato da Miconetta, Sonia Sordello, 29 anni, impiegata, per il secondo anno nelle vesti della protagonista femminile. Insieme a loro: Andrea Fornero, 28 anni, agricoltore, e Roberta Marino, 35 anni, educatrice, nelle vesti de ‘l Panaté e la Bela Panatera. Completano il gruppo indossando i panni dei Birichin e delle Birichine: Francesco Ghio, 23 anni, contoterzista, Chiara Vassallo, 19 anni, impiegata, Paolo Gaggioli, 21, operaio, Stefania Ghio, 19 anni, impiegata, Gabriele Bima, 20 anni, agricoltore. La grande sfilata di Busca è in programma il prossimo 21 gennaio e coinvolgerà le Majorettes “Scarlett Stars” di Peveragno, la Banda Musicale di Castelletto di Busca e le Maschere di Busca e dei paesi vicini.

Parteciperanno Mondovì con Incubo e 150 figuranti; Racconigi con il carro L'altro mondo", con 150 partecipanti. Il ritorno di Attila arriva da Villafalletto e coinvolge 100 figuranti. Sono ben 300 quelli del carro di Centallo, dal titolo Non puoi essere "solo" di latta. Arriva da Verzuolo, animato da 140 persone, il carro I pagliacci e infine da San Chiaffredo di Busca Risate sorpren... denti, con 100 figuranti.

Domenica 21 gennaio la sfilata dei carri del 69esimo Carlevè 'd Busca si arricchisce di un altro speciale momento, coordinato dallo speaker dell'evento e storica voce delle feste mascherate della zona, Andrea Caponnetto. Un "marchio di fabbrica" del circuito Movin' On, che si ripropone a Busca per regalare una coda di animazione musicale alla parata allegorica, per tutti. Gli organizzatori, infatti, hanno lanciato una sfida ai gruppi mascherati per ritornare sotto il palco al termine della sfilata e, con il pubblico (che sceglierà i beniamini con cui "arruolarsi"), partecipare, suddivisi in squadre, ad un grande gioco che ha nella musica e nelle performance improvvisate la sua essenza. Alla ricerca del team più "preso bene" del Carnevale 2024. Chi vincerà?





IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI



GRAN BALDORIA A LA CÀ ‘D MICON E MICONËTTA

69° Carlevé ‘d Busca



Le serate in musica e il pomeriggio dedicato ai bambini si terranno presso la Tensostruttura presso l’Area Capannoni di Corso Romita





VENERDI’ 19 GENNAIO 2024

Ore 20 – Tensotruttura Area Capannoni Corso Romita

GRAN CENA DI APERTURA DEL CARNEVALE BUSCHESE con le maschere



Ore 22,00 - CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTÀ A MICON E MICONËTTA

Intrattenimento musicale con DJ ENZO



Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con il DJ DIANTI





SABATO 20 GENNAIO 2024

Ore 14,30- Tensostruttura Area Capannoni Corso Romita

CARNEVALE DEI BAMBINI con le maschere e animazione e merenda offerta dai panificatori e pasticceri buschesi



Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con il

INSANITY BAND



DOMENICA 21 GENNAIO 2024

Ore 14,30 - per le vie cittadine

GRAN SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

con conduzione animata a cura di Andrea Caponnetto e Johnny Manfredi con Giangi Giordano e con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca e con le Majorettes di Peveragno



Ore 18,30- Tensotruttura Area Capanoni

inizio distribuzione GRAN POLENTATA (polenta, formaggio e dolce) preparata dagli alpini del gruppo ANA di Busca



Ore 21,30- SERATA MUSICALE con l’orchestra MAURIZIO E LA BAND





GIOVEDI’ 8 e VENERDI’9 FEBBRAIO 2024

Mattina e pomeriggio – scuole e strutture assistenziali cittadine

Tradizionale visita delle maschere cittadine ai bambini delle Scuole, agli anziani della Casa di riposo e agli ospiti di Villa Ferrero e dell’Hospice.





LUNEDI’ 12 FEBBRAIO E MARTEDI’ 13 FEBBRAIO 2024

Ore 21,00 –presso il Cinema Teatro Lux di Busca

Commedia in lingua piemontese portata in scena dalla compagnia teatrale “Ël Cioché”

I biglietti sono in prevendita presso Ottica Foto Buschese di via Cadorna, 25 a Busca