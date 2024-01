“Agricoltura in Piemonte tra sfide e opportunità”: convegno a Saluzzo

Si terrà lunedì 22 gennaio alle ore 10:30 a Saluzzo nel Monastero della Stella, in Piazzetta Trinità 4, il convegno “Agricoltura in Piemonte tra sfide e opportunità”.

Ad organizzare l’evento è il consigliere regionale del Piemonte Paolo Demarchi (Lega), che spiega: “L’agricoltura è un tema importante, che mi sta particolarmente a cuore e su cui mi impegno da sempre, in quanto settore centrale per l’economia piemontese, che oggi si trova di fronte a trasformazioni e sfide in vista di un futuro che sempre più punta sulla sostenibilità ma anche sul confronto con realtà sempre più forti e competitive a livello mondiale”.

Demarchi continua: “Ritengo quindi che oggi più che mai sia necessario, da parte delle istituzioni ad ogni livello, dare risposte concrete ed efficaci alle necessità di un settore che, tra qualità, tecnologia e soprattutto tradizione, da sempre rappresenta il fiore all’occhiello della nostra Regione”.

Cruciali i temi che verranno affrontati nel corso del convegno: Bandi Psr 2023/2027, Fondi Ismea, PNRR, Agrivoltaico e Agrisolare, Biogas e Biometano.

Interverranno Andrea Chiabrando, Direttore tecnico CMA, Consorzio Monviso Agroenergia; Paolo Balocco, Direttore settore Agricoltura e Cibo Regione Piemonte; Giorgio Venceslai, Responsabile Direzione Servizi per le Imprese, Ismea.

Parteciperanno l’On. Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte, il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Agricoltura del Senato e l’On. Gianna Gancia, Europarlamentare.

Modera Michelangelo Pellegrino (seguirà buffet).