Fratelli d’Italia ad Alba: sede aperta ogni primo sabato del mese

“Il nostro è un percorso che prosegue da quasi undici anni - commenta Emanuele Bolla - da quando Fratelli d’Italia venne fondato da Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Abbiamo sempre presentato la lista alle elezioni comunali, raccontando il nostro progetto politico in modo moderato e concreto. In questi anni abbiamo lavorato a fianco del Sindaco Carlo Bo, anche facendo sacrifici, quando questi erano necessari per il bene della città e della coalizione. Oggi rivendichiamo con forza i grandi risultati del governo cittadino, così come buon lavoro fatto in Regione dalla Giunta Cirio e in Consiglio da Paolo Bongioanni, mentre a Roma abbiamo beneficiato dell’impegno serio di interlocutori autorevoli come i parlamentari Fabrizio Comba e Monica Ciaburro, oltre che dello straordinario lavoro del Ministro Guido Crosetto, che ha dimostrato il suo legame di affetto con Alba e il Territorio. Ci stiamo preparando per le prossime elezioni amministrative con una lista forte, composta da persone di esperienza, con molti giovani e caratterizzata da entusiasmo, professionalità e competenza.”