Calcio Serie D: gol e spettacolo tra Bra e RG Ticino, i giallorossi vincono 3-2

Vibrante partita all'Attilio Bravi tra Bra e e RG Ticino, vinta dai giallorossi per 3-2. Dopo l'1-1 maturato al termine del primo tempo (Cominetti e Musso in chiusura di frazione) la partita si accende nella ripresa. Musso fa 2-1 con una prodezza, Parravicini pareggia ma Marchisone fa esplodere il Bravi per il definitivo 3-2.

LA CRONACA

Il Bra si rende subito pericoloso con Giorcelli, che impatta di testa su cross di Giallombardo ma colpisce male e non inquadra la porta. Giallorossi aggressivi e precisi nel palleggio, seppur in difficoltà nello sfondare il muro difensivo ospite. Al 35' ci prova Marchisone, fuori di poco. Novaresi avanti al 41'. Cominetti, il più vivace tra i suoi, va al tiro dal limite dell'area: una deviazione fortuita di Giorcelli beffa Tchokokam, 0-1. Pronta ed efficace la replica braidese. Mawete si invola verso la porta avversaria, Lucentini lo mette giù e l'arbitro decreta il rigore. Dal dischetto Musso non sbaglia: 1-1 e squadre negli spogliatoi in parità.

Grande azione personale di Musso in avvio di ripresa. Harrasser non si fa sorprendere dopo la percussione centrale del bomber di casa. Marchisone ad un passo dal gol del vantaggio al 55': Salducco si oppone, nei pressi della linea di porta, respingendo la conclusione del numero 21 giallorosso. Il Bra passa al minuto 64, con il solito Musso, autore di un pregevole destro a giro che non lascia scampo ad Harrasser, 2-1. L'RG Ticino non ci sta e pareggia al 72'. Autore del gol Parravicini, impeccabile di testa sul cross di Cominetti. Un minuto prima Musso aveva sfiorato il 3-1, innescato da un lungo lancio dalle retrovie. Ma le emozioni non sono finite perchè Marchisone riporta i suoi in vantaggio, bruciando i difensori novaresi su un pallone vagante in area. Ticino all'arrembaggio fino alla fine (4 minuti di recupero), il Bra tiene e festeggia la prima vittoria del 2024.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Tchokokam, Tos, Giorcelli, Ropolo; Mawete, Daqoune, Gerbino, Giallombardo, Pautassi; Marchisone (83' Gyimah), Musso. A disp: Arione, Magnaldi, Matija, Tuzza, Fogliarino, Omorogbe, Bosio, Vaiarelli. All Floris

RG Ticino (4-3-3): Harrasser, Siciliano, Sportelli, Longhi, Lucentini; Poesio, Salducco (81' Bugno), Aronica; Gonzalez (65' Sansone), Parravicini, Cominetti. A disp: Ferrante, Bobbo, Zaccariello, Colombo, Altomonte, Capano, Svystelnyk All Carobbio

Gol: 41' Cominetti 41', 45'+1 Musso (rig), 64' Musso, 72' Parravicini, 80' Marchisone

Ammonizioni: Parravicini, Poesio, Pautassi

Arbitro: Federico Nannelli di Valdarno, assistenti Simone Ambrosioni e Luca Sperati di Nichelino