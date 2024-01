Bra, il presepe della famiglia Fissore chiude le feste con il pienone

Dopo la Befana, impossibile mancare all’ultimo appuntamento del fine settimana con il presepe della famiglia Fissore, a Bra. C’è tempo solo più 13 e 14 gennaio, dalle ore 15.30 alle 19, per emozionarsi davanti all’allestimento di via Pollenzo, al civico 55, ad ingresso libero.

Così, anche in questa edizione il presepe è arricchito con nuove statue, con particolari effetti luminosi e punti d’acqua stupefacenti. Anche la disposizione scenografica è in perenne mutamento: allestita in maniera diversa ogni volta, resta un punto di riferimento per chiunque voglia vivere in maniera unica il messaggio del Natale, non solo il 25 dicembre, ma tutto l’anno.