Volley A1F. Cuneo prova a saltare l'ostacolo Vallefoglia. Scognamillo:"Ogni punto fatto è oro" (VIDEO)

Ancora una trasferta, la seconda consecutiva, per la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo che nella terza giornata del girone di ritorno della A1 Femminile fa visita alla Megabox Ondulati Vallefoglia.

Le marchigiane, guidate dall'ex tecnico di Cuneo, Andrea Pistola, occupano la settima posizione della classifica con 21 punti all'attivo, 8 in più delle Gatte attualmente undicesime.

Dopo l'impossibile ostacolo di Conegliano, vittoriosa domenica scorsa per 3-0, e la delicata gara di domani con Vallefoglia, le ragazze di Massimo Bellano inizieranno un vero e proprio periodo di fuoco che le vedrà affrontare, di fronte al pubblico amico e nel giro di quindici giorni, le due dirette rivali nella lotta alla salvezza: Bergamo e Casalmaggiore.

Ci sarà bisogno davvero di tutta la squadra. Anche di questi tempi, però, la dea bendata non è propriamente a favore delle biancorosse: l'influenza sta mettendo ko qualche pedina e, di conseguenza, gli allenamenti vengono condizionati.

Una buona notizia c'é: Serena Scognamillo si è quasi completamente ripresa dai problemi addominali che l'hanno tenuta fuori dal campo oltre un mese: "Sto meglio - dice il libero -. Ho ricominciato ad allenarmi, quindi sono super contenta. Restare fuori dal campo è la parte più difficile del nostro lavoro, che prima di tutto è una passione. E quando ti tolgono le passioni soffri di più, ma sappiamo che purtroppo può capitare. L'importante è avere pazienza e dare il massimo quando si rientra".

Non si sa ancora se Serena giocherà o meno domani a Vallefoglia: un scelta che spetta a coach Bellano. Intanto è pronta come sempre Federica Ferrario, che si è disimpegnata benissimo durante lo stop forzato di Scognamillo: "Sono super contenta per lei, ha che ha sfruttato benissimo l'occasione".

Serena Scognamillo presenta così la partita contro le marchigiane: "Abbiamo tanta voglia di riscattare il risultato dell'andata. In casa disputammo una buona gara ma non cogliemmo frutti, quindi vogliamo restituire il favore pur sapendo che in casa loro non sarà facile. Da parte nostra metteremo in campo tanta cattiveria agonistica per cercare di portare a casa la partita".

Il libero di Cuneo sa che le prossime gare saranno decisive per il futuro della squadra in campionato, ma non vuol guardare troppo avanti: "Affronteremo questo periodo concentrandoci su una gara alla volta. Anzi, su un set alla volta perché ogni punto fatto è oro".