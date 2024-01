Volley A2/F: Puma, quanta fame hai? La Lpm Bam Mondovì a Offanengo cerca il pass diretto per la Pool Promozione

La Lpm Bam Mondovì, domani pomeriggio (ore 17) renderà visita alla Trasporti Bressan Offanengo, in quello che può definirsi come un autentico scontro diretto per l'accesso alla Pool Promozione. Le Pumine di coach Claudio Basso, a due giornate dal termine della regular season, già domani avranno la chance di chiudere la pratica Pool Promozione.

Contro le cremasche dell'ex Francesca Trevisan, infatti, basterà conquistare un punto per rendere inattaccabile il quinto posto della Lpm. In caso di sconfitta al tie-break il Puma si presenterebbe all'ultima giornata di regular season con quattro punti di vantaggio dall'Offanengo. Alle cremasche, invece, per continuare a tenere accese le speranze di recupero, occorrerà una vittoria da tre punti e sperare nel sorpasso nell'ultima giornata.

La Lpm, tuttavia, è reduce da due confortanti vittorie consecutive con Costa Volpino (3-1) e San Giovanni in Marignano (1-3). Due prestazioni di qualità, che hanno mostrato un'immagine del Puma in salute e maggiormente consapevole dei propri mezzi. Difficile, dunque, pensare a una squadra, quella monregalese, che si recherà a Offanengo per limitarsi a strappare un punticino. La Lpm oggi appare come una squadra solida, coesa e serena. Caratteristiche, che se confermate anche domani, potranno regalare maggiori soddisfazioni ai tifosi rossoblù.

Di certo, però, la Trasporti Bressan venderà cara la pelle e cercherà di allungare la lotta per la Pool Promozione. Le cremasche di coach Bolzoni dovrebbero scendere in campo con Ulrike Bridi in cabina di regia, le centrali Nicole Modesti e Sara Tajè; Nel ruolo di opposto ci sarà Martina Martinelli, mentre l'asse laterale sarà completato da Francesca Trevisan e Victoria Sassolini, che dovrebbe essere preferita a Tamara Abila De Paula; Da libero, infine, agirà Federica Pelloni.

Nel match dell'andata le pumine si sono imposte per 3-2. Arbitri dell'incontro saranno Barbara Manzoni (Malgrate-Lecco) e Antonino Di Lorenzo (Palermo). Prevista, come di consueto, la diretta streaming della partita sul sito internet VBTV. Al Pala Coim di Offanengo il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.