Decoratore e appassionato musicista: a Borgo San Dalmazzo l’ultimo saluto a Massimo Podda

Si svolgeranno nella mattinata di domani, lunedì 15 gennaio, a Borgo San Dalmazzo i funerali del Massimo Podda, 60 anni, decoratore conosciuto per la sua attività di artigiano, ma anche come grande appassionato di musica con alle spalle una lunga attività in band amatoriali del territorio.

L’uomo si è spento nella propria abitazione a causa della malattia che lo aveva colpito.

A dargli l’ultimo saluto con la funzione in programma alle ore 10.30 presso la chiesa di Gesù Lavoratore con partenza dall’abitazione di via Piave 19 il figlio Elvis con Jessica, la sorella Nicoletta con Fiorello, il fratello Stefano con Daniela e Denise, i nipoti Francesca con Andrea, Gabriela con Arianna, la mamma Angelina, il papà Francesco, gli zii Gigi con Lorella e Tina con Franco.

Rosario di preghiera questa sera, domenica 14 gennaio, alle ore 18 nella stessa parrocchiale.