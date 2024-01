Fiamme dal motore mentre percorre l’autostrada Asti-Cuneo

Intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo nelle prime ore di questa domenica, 14 gennaio, per mettere in sicurezza un’automobile – una Jeep Compass – dal vano motore della quale si era sviluppato un principio di incendio. Il fatto mentre la vettura percorreva il tratto terminale dell’autostrada A33 Asti-Cuneo, ormai in prossimità del capoluogo. Di poco successiva alle ore 5.30 la chiamata e la conseguente l’uscita dell’autobotte dalla caserma del Comando provinciale di Cuneo. Giunta sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco ha potuto evitare danni peggiori al veicolo.