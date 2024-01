I migliori 3 casino online senza registrazione

Lo sviluppo del settore delle criptovalute ha portato alla nascita di un nuovo tipo di casino online, ovvero i cripto casino. Queste particolari piattaforme consentono agli utenti di effettuare depositi in Bitcoin, Ethereum e altri asset.

I cripto casinò presentano diversi vantaggi, come la possibilità di ricevere pagamenti istantanei in criptovalute per le proprie vincite. Allo stesso modo, le transazioni e i risultati delle partite ai giochi dei cripto casino vengono registrati sulla blockchain, garantendo la massima sicurezza agli utenti.

Inoltre, molti cripto casino consentono di accedere senza verifica KYC (Know Your Customer), in modo da poter scommettere in modo del tutto anonimo. Vediamo qui di seguito quali sono i cripto casino più famosi del momento.

Mega Dice

Mega Dice è stato il primo cripto casino ad integrare l’app Telegram per gli accessi senza KYC e il servizio clienti 24/7. Grazie a Telegram, gli utenti potranno giocare e scommettere senza fornire i propri dati personali, ricevendo assistenza immediata tramite l’app di messaggistica.

La partnership con WalletConnect semplifica i depositi e i prelievi, consentendo una connessione sicura con una varietà di wallet Web3, come MetaMask e Coinbase.

Con una vasta gamma di giochi, Mega Dice accontenta le esigenze di ogni giocatore, offrendo slot machine, giochi da tavolo e una sezione dedicata alle scommesse.

I titoli del casino sono stati sviluppati da NetEnt, Evolution, Microgaming e altre software house leader nel settore del gambling online, per garantire un'esperienza di gioco di alta qualità.

Su Mega Dice è possibile scommettere su diversi eventi sportivi e sugli e-sports più famosi come Call Of Duty, DOTA 2 e League of Legends.

L’interfaccia intuitiva del casino rende la navigazione semplice, sia su browser desktop, sia su dispositivi mobili. Il cripto casino offre un bonus di benvenuto del 200%, inoltre accetta depositi in diverse criptovalute.

Wall Street Memes Casino

Wall Street Memes Casino è un cripto casino relativamente nuovo, lanciato dal team di sviluppo della meme coin Wall Street Memes.

Effettivamente, la piattaforma è stata progettata proprio per dare una spinta al WSM e mantenerlo rilevante sul mercato

Come Mega Dice, anche Wall Street Memes Casino offre un bonus di benvenuto del 200% sui nuovi depositi fino a 25.000 dollari. Utilizzando i WSM per il deposito, si avrà diritto a 200 giri gratis sulle migliori slot machine del cripto casino.

Wall Street Memes Casino presenta un’offerta di oltre 5.000 giochi creati da più di 40 sviluppatori, tra cui slot machine, giochi da tavolo e giochi con croupier online. Tra i titoli più apprezzati dalla community, troviamo Bull Run Smash.

Per quanto riguarda la sezione scommesse, il bookmaker integrato di Wall Street Memes Casino presenta oltre 35 discipline sportive, tra cui anche gli e-sport.

Il casino dispone di licenza gaming di Curaçao, per un ambiente di gioco sicuro. L’interfaccia consente una navigazione fluida e la possibilità di passare velocemente dalla sezione dei giochi a quella delle scommesse.

Lucky Block

Lucky Block ha riscosso un buon successo al lancio, grazie alla lotteria accessibile tramite l’acquisto del token nativo LBLOCK.

La lotteria è ormai terminata, ma Lucky Block resta comunque uno dei migliori cripto casino, grazie alla sua vasta gamma di slot machine ed eventi sportivi su cui scommettere.

Inoltre, il team di sviluppo ha creato una seconda versione del token, chiamata LBLOCK V2, basata sulla blockchain ERC-20. Il LBLOCK V2 verrà utilizzato per i giochi del casinò, per partecipare a tornei esclusivi e per lo staking.

Su Lucky Block è possibile effettuare depositi anche in altre criptovalute, comprandole direttamente dal cassiere del cripto casino, senza dover necessariamente collegare il proprio wallet agli exchange.

La piattaforma offre un bonus di benvenuto del 200% fino a 10.000 dollari e 500 giri gratuiti sulle migliori slot machine. A proposito di slot, Lucky Block si concentra proprio su questa tipologia di gioco, con una scelta tra oltre 4.400 slot machine.

Per quanto riguarda i giochi da tavolo, Lucky Block si rivela meno fornito rispetto a Mega Dice e Wall Street Memes, mentre dispone di una buona selezione di giochi crash. La sezione dedicata alle scommesse permette di puntare su partite di eventi sportivi, sulle gare di ippica, sul biliardo e sugli e-sport.

Lucky Block integra Telegram e WalletConnect per semplificare l’accesso, i depositi e i prelievi. La piattaforma è accessibile direttamente da browser desktop e mobile, con un’interfaccia leggera e intuitiva.

