A Varsavia si è insediato da meno di un mese il nuovo esecutivo guidato dal Donald Tusk, che era già stato premier dal 2007 al 2014. Era stato anche presidente del Consiglio europeo, dunque la sua posizione è ovviamente quella dell’appoggio totale all’assorbimento dell’Ucraina nella sfera di Bruxelles. Finora le sue dichiarazioni si sono mantenute in tal senso, ma nella pratica il suo governo ha preso decisioni che proteggono gli interessi polacchi a discapito di quelli ucraini. La situazione in Polonia è infatti ai limiti della crisi sociale, con agricoltori e trasportatori che da settimane tengono bloccate le strade di confine per protestare contro i danni causati dalle misure di agevolazione concesse dalla UE a Kiev. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il ministro dell’Agricoltura polacco ha siglato un accordo con i produttori agroalimentari ed è riuscito in parte a placare le proteste. Ma in sede europea Varsavia ha già chiesto di non prolungare le tariffe privilegiate destinate a Kiev e non è favorevole a un suo ingresso rapido nell’Unione. L’annuncio dell’avvio delle trattative di adesione è stata allora soltanto una mossa propagandistica per favorire i partiti europeisti, posto che pure il pacchetto da 50 miliardi promesso a lungo è ancora fermo al palo. I cittadini polacchi, pur volenterosi nel dare aiuti umanitari ai profughi ucraini, non gradiscono che la loro struttura economica e sociale venga danneggiata dal dover assorbire immediatamente un Paese in bancarotta come l’Ucraina. Il governo filo-UE di Tusk, formato da una coalizione di tre partiti, non ha i numeri per imporsi pienamente su tutta la linea. Dopo le elezioni autunnali, il partito del governo uscente è rimasto il più forte in termini percentuali e mantiene alta la pressione sull’attuale esecutivo.