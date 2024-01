Il Cuneo Oltrestura conquista buoni risultati al torneo di Natale Città di Cuneo

In un clima di festa e competizione, la scuola calcio Cuneo Oltrestura ha partecipato al 23° TORNEO DI NATALE di calcio a 5 Indoor "Trofeo Città di Cuneo" MEMORIAL "Antonio ORTU", organizzato dalla Lega Calcio ACSI di Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo. L'evento, che si è svolto presso la palestra Comunale "Sport Area" di via Giulia Mereu dal 22 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, ha rappresentato un momento di grande impegno e soddisfazione per i giovani talenti del Cuneo Oltrestura.

Confermando la sua crescita nell'ambito calcistico giovanile, il Cuneo Oltrestura ha partecipato attivamente al torneo, che figura nel calendario nazionale delle attività ACSI. Gli organizzatori, rimanendo fedeli al tema delle ultime edizioni, hanno voluto dedicare maggiore spazio ai giovani talenti, promuovendo una competizione che coinvolge principalmente le categorie dei "piccoli amici 2017" fino agli "esordienti 2011".

Le gare, disputate con spirito sportivo e passione, hanno visto il Cuneo Oltrestura ottenere buoni risultati. In particolare, le squadre dei ragazzi del 2012 e dell'under 8 hanno raggiunto un meritato terzo posto, dimostrando abilità, determinazione e spirito di squadra. Nonostante le altre squadre non siano salite sul podio, hanno comunque mostrato una prestazione di rilievo, confermando il livello di competenza e dedizione degli atleti della scuola calcio. Particolare soddisfazione per Tommaso Rivoira che è stato premiato come miglior portiere 2017/2018.

Marco Valle, presente a tutte le partite del torneo commenta “… la scuola calcio Cuneo Oltrestura si dimostra ancora una volta un ambiente sano dove crescere e imparare uno sport rafforzando i valori di correttezza, rispetto, educazione e integrazione sociale; il lavoro di questi primi anni sta già dando i suoi frutti come testimonia la numerosa partecipazione di ragazzi che crescono insieme e, anno dopo anno, cominciano ad ottenere risultati interessanti per la felicità dei ragazzi della società”.

Il torneo non è stato solo un'occasione per mettere alla prova le abilità calcistiche, ma anche un momento di crescita, apprendimento e condivisione per i giovani partecipanti. L'esperienza di competere in un torneo di tale prestigio ha contribuito a plasmare i valori fondamentali dello sport, come la lealtà, il rispetto e la collaborazione.

Il Cuneo Oltrestura, con il suo impegno costante e la dedizione degli allenatori e degli atleti, si conferma come una realtà sportiva di rilievo nella comunità. Il successo ottenuto con i due terzi posto al 23° TORNEO DI NATALE rappresenta solo un capitolo della storia di questa scuola calcio, che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione.