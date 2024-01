Volley A1F. Cuneo a secco anche con Vallefoglia che vince 3-1: ora la zona pericolo è davvero vicina

La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo torna a casa senza punti dalla trasferta marchigiana. Le ragazze di Massimo Bellano dopo i primi due set in sordina, riescono a conquistare il terzo parziale mostrando un bel gioco, ma perdono lucidità nel finale di quarto set lasciando campo libero alla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

La MVP Mingardi trascina le sue ad una vittoria importantissima per la classifica, mentre Cuneo rimane ferma in attesa di due fondamentali scontri diretti che si terranno a Palazzetto di San Rocco Castagnaretta. Il primo appuntamento sarà infatti domenica 21 gennaio alle ore 17 contro il Volley Bergamo 1991 seguito da un’altra partita in casa domenica 28 gennaio alle ore 19 contro Trasportipesanti Casalmaggiore

La dichiarazione di Molinaro: "Ci sarebbe da domandarsi perché abbiamo impattato così sotto tono una partita molto importante. Abbiamo si avuto una reazione nel terzo set, ma nel quarto la poca costanze e forse anche la stanchezza ci hanno condizionato la prestazione. Dobbiamo ancora trovare una chiave per avere costanza di gioco e lo possiamo fare soltanto continuando a lavorare in palestra per cercare maggiore continuità e un altro approccio alla partita".

IL MATCH

Bellano schiera Enweonwu opposta a Signorile, Kubik e Stigrot schiacciatrici, Sylves e Hall al centro, Ferrario libero. Pistola risponde con la diagonale Dijkema-Mingardi, Degradi-Garidni in banda, Aleksic-Mancini al centro, Panetoni libero.

Inizio in affanno per Cuneo che non riesce a prendere le misure in ricezione e di conseguenza subisce qualche muro di troppo 8 a 5. Le gatte non riescono a costruire gioco, colpa ancora della ricezione che non mette la Signorile in condizioni di distribuire al meglio la palla e sul 10 a 5 Bellano ferma il gioco. Il muro di Vallefoglia è molto ben piazzato 13 a 7. Sul 15 a 8 il coach cuneese prova a cambiare qualcosa mettendo dentro Adelusi e Scola. Pistola mette dentro Giovannini al posto di Degradi 17 a 9 e Cuneo ferma nuovamente il gioco. Anche la difesa cuneese sembra poco attenta e reattiva e le padrone di casa si portano avanti 19 a 11. Finalmente Sylves riesce ad arginare qualche attacco avversario e Bellano tenta la carta Tanase al posto di Stigrot, ma le tigri sono avanti 23 a 17. Il set si conclude ancora con un muro di Mancini su Adelusi 25 a 17.

Partono forti le padrone di casa e si portano subito sul 6 a 0, è ancora la ricezione il tallone di Achille di Cuneo che non riesce a ricostruire e quando ci prova trova a fare la guardia il muro di Vallefoglia. Bellano mette dentro Tanase per Kubik e poi ferma il gioco. Dentro anche la Molinaro per Hall che finalmente porta a casa il primo punto per le gatte 7 a 1. Cuneo prova a reagire ma non riesce proprio a superare il muro avversario 11 a 3. La Mancini sembra inarrestabile sia a muro che in attacco e le ragazze di Pistola incrementano ancora il vantaggio 13 a 5 e Bellano gioca la carta Adelusi per Enweonwu 13 a 7. Stigrot martoriata in ricezione cerca di riscattarsi in attacco 13 a 9. Pistola gioca il doppio cambio opposta e palleggio e recupera qualche punto 15 a 9. Gli scambi cominciano ad essere più combattuti , ma la ricezione continua a non funzionare e le gatte faticano a chiudere anche i punti più semplici, Cuneo ferma il gioco sul 19 a 13. Le padrone di casa ricevono e difendono in modo quasi perfetto e la Dijkema non ha difficoltà nella distribuzione del gioco 22 a 15. E’ ancora Stigrot che tenta di trascinare le sue, ma il gap creatosi ad inizio set è difficile da recuperare visto che le padrone di casa non hanno intenzione di mollare la presa, infatti Pistola chiede time out dopo due punti recuperati dalla gatte 24 a 20. Chiude il set un attacco della Kosheleva 25 a 20.

Il terzo set comincia praticamente con rigore sbagliato di Sylves ed un ace di Vallefoglia, continuano quindi i problemi in ricezione per le gatte 3 a 1. Bellano tiene n campo Adelusi, Tanase e Molinaro. La gatte incitate dai Crazy Cat che non si sono fatti intimorire dalla lunga trasferta pur di venire a sostenere le ragazze cuneesi, riescono a trovare due importanti ace di Adelusi e si portano per la prima volta in vantaggio 7 a 6. Pistola ferma il gioco. Mancini tira forte da zona due e Stigrot manda un attacco in tribuna, Vallefoglia torna in vantaggio 11 a 10. Si combatte punto su punto e anche Sylves trova finalmente le misure a muro 15 a 12 e per il coach di casa è tempo del secondo time out. Stigrot batte forte 16 a 12. La difesa cuneese pare più attenta e anche Adelusi estrae qualche colpo dal cilindro seguita dalla Molinaro 20 a 14. Pistola prova qualche cambio, ma questa volta le ragazze di Bellano non si fanno sorprendere con Molinaro che suona ancora la carica 23 a 16. Adelusi chiude il set con un attacco da manuale da seconda linea 16 a 25.

Parte in sostanziale equilibrio il quarto parziale 4 pari. Poi Cuneo commette qualche errore di troppo in attacco 6 a 4. Due ottimi attacchi di Stigrot da seconda linea e Tanase dalla banda riportano le ragazze di Bellano in vantaggio 7 a 8 e le padrone di casa fermano il gioco. Vallefoglia torna in vantaggio con attacco di Mingardi lungo linea e un brutto errore in attacco di Cuneo 11 a 9. Le padrone di casa sono più attente ed è Cuneo ha commettere più errori 13 a 10, Bellano ferma il gioco. Ancora problemi in ricezione per le cuneesi che perdono terreno prezioso 15 a 13. Ace di Signorile seguito da uno scambio molto lungo riportano Cuneo vicino alle avversarie 15 a 16. Bellano toglie dalla prima linea Tanase e mette in campo Haak, ma la musica non cambia 18 a 16. I due punti di vantaggio restano pesanti da recuperare e le attaccanti di Vallefoglia lo sanno bene, ma è ancora Stigrot a provarci 21pari. Le gatte commettono due gravi errori in attacco e Bellano ferma il gioco per provare a riportare lucidità nella sue ragazze 23 a 21. Il muro di Vallefoglia è davvero invalicabile e il match si chiude 25 a 21 .

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA - ONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 3 -1 (25-17, 25-20, 16-25, 25-21)

HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO Signorile 2 , Adelusi 13 , Haak , Stigrot 17, Sylves 6 , Hall 1, Scognamillo, Kubik 2, Tanase 9.. Ferrario (L), Enweonwu 3, Scola, Molinaro 9. All. Bellano, vice all. Aime

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA Dijkema 1 , Mingardi 21, Degradi 4, Kosheleva 8, Aleksic 15, Mancini 10 , Panetoni (L), Cecconello , Giovannini 6 , Grosse Scharmann, , Gardini 3 Provaroni, Kobzar, Ricci All. Pistola, vice all. Petruzzelli

ARBITRI : Vincenzo Carcione - Veronica Mioara Papadopol

NOTE – Spettatori 633 Durata set:25 ′, 29’, 23’, 26’ Tot: . MVP : Mingardi

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo: 6 muri, 4 ace, 8 errori in battuta, 34% in attacco,

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 23 muri, 2 ace, 7 errori in battuta, 31% in attacco.