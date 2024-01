Volley A2/F: Kristin Lux illumina la strada giusta e la Lpm Bam Mondovì sbanca Offanengo per 1-3; Puma in Pool Promozione!

Obiettivo raggiunto! La Lpm Bam Mondovì supera in trasferta la Trasporti Bressan Offanengo per 1-3 e stacca il pass per la Pool Promozione con un turno d'anticipo. Dopo un approccio non dei migliori, costato la perdita del primo set, le pumine hanno saputo reagire e condurre in porto una vittoria fondamentale. Lpm attenta in difesa, meno in ricezione e trascinata in attacco da una super Kristin Lux, autrice di 24 punti.

In una giornata dove Decortes (13) e Grigolo (12) sono apparse con le polveri piuttosto bagnate, è stata proprio la banda statunitense la vera protagonista in campo. Prestazioni positive anche per Tellone e Riparbelli (12). Quello che conta, però, è che le pumine hanno ottenuto la certezza di prendere parte alla Pool Promozione, obiettivo che vale la salvezza. Domenica, intanto, c'è da chiudere la regular season con la gara casalinga contro il Picco Lecco. Nell'Offanengo da segnalare i 24 punti di Martina Martinelli, di certo la migliore delle neroverdi.

PRIMO SET: pronti e via e l'Offanengo si porta subito sul 3-1. Le pumine reagiscono e dopo l'ace di Alice Farina rimettono il punteggio in equilibrio. Nuovo break per le padrone di casa. La ricezione del Puma lascia a desiderare e le neroverdi cremasche volano sul 10-3. Nel frattempo giunge il time-out chiesto da Claudio Basso. Un break conquistato anche dalle pumine, che recuperano tre lunghezze. La Lpm sembra aver superato lo sbandamento iniziale. Dopo l'ace di Lux si arriva sull'11-10. Nuovo time-out, questa volta chiesto da Bolzoni. Ancora un ace per la formazione di casa, che allunga sul 17-14. Il contro-break monregalese non si fa attendere e il diagonale vincente di Lux rimette in perfetto equilibrio il risultato, 17-17. Allungo Offanengo sul 22-19 e coach Basso chiama il time-out. Le padrone di casa mantengono il vantaggio e chiudono agevolmente il set sul 25-21.

SECONDO SET: partenza equilibrata e squadre sul 2-2. Break Puma e punteggio di 4-6. Qualche errore di troppo in casa monregalese e si torna in parità, 8-8. Si continua a lottare punto a punto. Sul 14-15 coach Bolzoni preferisce spendere il primo time-out a disposizione. Decortes è meno incisiva del solito e Offanengo ne approfitta per ritrovare la parità sul 17-17. Le padrone di casa continuano a macinare punti e sul 19-17 coach Basso chiama il time-out. La reazione del Puma è veemente e dopo il muro di Riparbelli la Lpm va a condurre 20-21. Time-out di Bolzoni sul 20-22. Si torna in campo e Lux mette a segno un altro punto. La Trasporti Bressan non molla e recupera le tre lunghezze. Parità sul 23-23. Lux mette a terra il punto del 23-24. La palla-set sfuma e la situazione si ribalta, con il set-ball a favore dell'Offanengo sul 25-24. Si prosegue ai vantaggi. Alla fine Laura Grigolo trova la zampata vincente per il definitivo 26-28.

TERZO SET: parte forte il Puma, avanti 1-4. Coach Bolzoni non è contento e chiama il time-out sul 4-7. Ace di Riparbelli e pumine sul 5-10. Le padrone di casa rosicchiano due punti. La Lpm continua a mantenere tre punti di vantaggio sul 14-17. Le padrone di casa commettono alcuni errori e il Puma vola a +5. Time-out chiesto da Bolzoni sul 14-20. Pumine attente sottorete, 15-22. Sul 15-24 sono 9 le palle-set per le monregalesi. Al secondo tentativo arriva il muro vincente di Clara Decortes per il 16-25. Lpm matematicamente alla Pool Promozione!

QUARTO SET: si riparte con l'ace di Veronica Allasia. Per il Puma arriva il break, 2-5. Ancora monregalesi protagoniste e vantaggio che sale sul 3-9. Time-out chiesto da coach Bolzoni. Ace per Decortes. Le neroverdi provano a rendere meno pesante il distacco, 7-12. Cremasche che continuano a rosicchiare punti. Martinelli ancora a segno e sul 12-14 coach Basso preferisce mettere le cose in chiaro. La mossa non produce gli effetti sperati, visto che Offanengo mette la freccia e va a condurre 19-17. Ancora un time-out chiesto da coach Basso. Si torna in parità, 20-20. Break monregalese, 21-23. Si arriva sul 22-24. Bianca Lapini va al servizio e conquista un ace per il definitivo 22-25.. E' vittoria Puma!