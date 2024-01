Volley A2M, Aversa-Cuneo 1-3. Battocchio dedica la vittoria allo staff: "Stanno facendo un lavoro pazzesco" (VIDEO)

"Ne avevamo parlato in settimana e sapevamo che sarebbe stata una partita durissima, ma in alcune cose oggi siamo stati veramente molto bravi": parte da questo presupposto il coach della Puliservice Avqua S.Bernardo Cuneo, Matteo Battocchio, per analizzare l'importantissima affermazione in terra normanna della sua squadra.

"Loro sono forti su alcuni aspetti. Per esempio in battuta dove per la prima volta siamo andati in difficoltà, ma soprattutto a muro ed in battuta. Si sono presi anche dei rischi che non sempre hanno pagato in questo fondamentale e ci hanno agevolati, ma noi siamo stati bravi a scarificarci in difesa trovando giocate importanti nei finali dei set"

Battocchio dedica la vittoria allo staff: "Sono riusciti a mettere in piedi dei giocatori che non stavano al meglio, facendoli giocare anche piuttosto bene. La maggior parte del lavoro che stiamo facendo in palestra è merito loro. Dal preparatore, allo scoutman, il fisioterapista, gli assistenti, la team manager e tutta la dirigenza. Stiamo facendo davvero un lavoro di squadra pazzesco, quindi complimenti".