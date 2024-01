Volley A2M. Altra prova di forza per Cuneo: Aversa fa la voce grossa, ma la Puliservice vince 3-1 anche in Campania

Non era facile sulla carta e non è stato facile in campo. Ma questa Cuneo è davvero tosta da abbattere e nonostante Aversa abbia giocato una gran partita, la squadra di Matteo Battocchio torna anche dalla Campania con il bottino pieno.

Finisce 1-3 per la Puliservice Acqua S.Bernardo sulla WOW Green House con parziali 25-20/19-25/22-25/23-25 e con la vittoria odierna Cuneo consolida il secondo posto in classifica.

Un match difficilissimo quello contro i normanni, quasi fotocopia di quanto visto all'andata. Sorretti da un incontenibile Andrea Argenta, gli uomini di Sandro Passaro hanno prima saputo imporre il loro gioco, poi una volta sotto di due set e ampiamente in difficoltà nel quarto hanno stretto i denti riuscendo ad arrivare ad un soffio dal tie break. Che non avrebbero affatto demeritato.

Ma dall'altra parte della rete c'era la Cuneo di oggi, solida e che non si perde mai d'animo. Non ha funzionato tutto a mille contro Aversa, ma alla fine i tre punti sono arrivati lo stesso ed in fondo è quel che conta.

Non la pensa sicuramente così coach Battocchio, ma avrà tempo nei prossimi giorni per correggere quel che non ha funzionato al meglio: "Loro hanno spinto molto, ma sotto certi aspetti oggi siamo stati veramente bravi", le sue parole a caldo.

IL MATCH

Aversa è la prima a trovare il break dell'incontro sul 4-2 al termine di una lunga azione, campani che raddoppiano con un grande attacco dalla seconda linea dell'opposto Argenta per il 6-3. Il fallo dalla seconda linea fischiato a Jensen regala il +5 ai padroni di casa (9-5), che allungano 14-9 su un'incomprensione in fase di costruzione tra Sottile e Codarin. Battocchio a questo punto ferma il gioco, ma al rientro in campo è ancora Aversa ad andare a punto su ricezione errata piemontese per il 16-10. Cuneo è in confusione, lascia cadere palle semplici, il coach cambia Botto con Bristot. Va in battuta Andreopoulos, tira a tutto braccio e Jensen mette giù due attacchi di fila riducendo lo svantaggio a -3 (17-13). Tocca a Passaro chiamare time out, ma al rientro il greco cambia tattica nel servizio e batte flot: la ricezione campana va in crisi e ne approfitta Volpato per incassare il 17-15. Intanto sul 19-16 rientra il capitano di Cuneo che però si fa subito murare da Marra e Aversa torna a +4 (20-16), vantaggio che i piemontesi non riescono più a riassorbire: chiude Argenta (25-20) che gioca un gran primo set (70% in attacco, 7 punti su 10 palle). Sul fronte cuneese inizio di partita da dimenticare per Botto (17%, 1 su 6).

Cuneo riparte dal servizio di Jensen e da un errore in attacco avversario e va avanti 0-2, ma Codarin sbaglia l'attacco che rimette in parità la situazione (2-2). Nuovo vantaggio piemontese (2-4) su attacco di Codarin, poi Volpato gioca sulle mani del muro normanno e mette a terra il +3 (4-7), mossa che compie subito dopo anche Jensen seguito da un attacco di potenza di Andreopoulos per il 4-9. Al termine di un lunghissimo scambio Lyutskanov riporta Aversa sotto 6-9, ma Botto si riprende il break e sul 7-12 coach Passaro ferma il gioco. Ancora Jensen (7-13), poi c'è l'ace di Andreopoulos che doppia i normanni sul 7-14. Ma Aversa non è morta: prima Lyutskanov, poi Canuto inducono Battocchio a fermare il gioco sul punteggio di 10-14, ma al rientro in campo Pinelli spara forte dalla linea dei 9 metri, Staforini non trattiene e Marra chiude il -3 (11-14) di Aversa. Cuneo però respira con Codarin che ferma Argenta a muro (11-16), poi il mani e fuori di Botto e l'errore in attacco di Argenta portano i piemontesi avanti 12-19. Match ball sul muro del neo entrato Cioffi (17-24), chiude il muro di Jensen per 19-25.

A fare la differenza in questo set il brusco calo in attacco dei padroni di casa che dimezzano la loro efficacia dal 69% del primo al 33%. Vistoso il alo di Argenta che non riesce ad andare oltre il 33%. Su sponda cuneese tiene Jensen (45%), ma è il muro a fare la differnza (3-0)

Riparte bene la Puliservice e va avanti 2-5 su attacchi di Andreopoulos e Jensen, ma Aversa torna sotto (5-6) per un'invasione fischiata allo schiacciatore greco. Ci pensa Jensen al servizio per riportare a +3 i suoi (5-8), ma Aversa prima ribatte con Pinelli (8-9), poi pareggia sul 10-10 grazie a Marra che stoppa a muro Jensen. La partita è estremamente equilibrata in attacco, ma la WOW Green House è più fallosa al servizio mentre dall'altra parte della rete Cuneo è precisa: gran servizio ancora di Jensen per il nuovo break piemontese sul 13-15, con coach Passaro che prova ad inserire Chiapello in ricezione al posto di Lyutskanov. L'errore in attacco di Canuto induce il coach dei normanni a fermare il gioco sul punteggio di 14-17, mentre rientra in campo il bulgaro Lyutskanov che in attacco riporta i suoi a -1 (17-18). Battocchio ferma il gioco, i suoi rifiatano e con Botto tornano avanti 17-20. Set ball Cuneo su errore in battuta di Presta (21-24), poi chiude Jensen (22-25).

A decidere in favore della Puliservice questo parziale sicuramente l'imprecisione al servizio di Aversa che regala 9 punti diretti agli avversari dalla linea di fondo. Tra i piemontesi buona prova di Marco Volpato (3 su 4, 75), mentre nelle fila normanne non basta Lyutskanov (71%, 5 su 7).

Cuneo riparte forte con l'ace di Volpato ed un muro di Sottile e va sullo 0-2, poi l'errore in attacco di Lyutskanov porta i piemontesi avanti 1-4. L'errore in ricezione di Rossini con il conseguente attacco di Jensen costringe Passaro a chiamare time out con la sua squadra sotto 4-8. Nulla da fare, però: arriva anche l'ace di Andreopoulos per il 5-10 piemontese. Set e match decisi? Manco per idea: un fallo di posizione fischiato a Volpato, un quarto tocco deciso dall'arbitro e la palla messa fuori da Jensen riaprono i giochi in favore dei padroni di casa che tornano sotto 10-12. Poi arriva anche il muro di Presta su Codarin ed in un battibaleno la WOW Green House e a -1, sull'11-12. Ora Aversa ci crede: Argenta dai 9 metri colpisce ed affonda Staforini pareggiando i conti sul 13-13, poi in attacco mette giù anche il punto del sorpasso sul 15-14. L'errore in attacco di Botto permette ai normanni di trovare il break nel momento più importante: 20-18 e time out di Battocchio. Arriva il pareggio sul primo tempo di Codarin (20-20), poi il controsorpasso con l'ace del capitano piemontese e sul 20-21 tocca a Passaro fermare il gioco. Adrenalina a mille in campo: arriva un'altra battuta vincente di Botto per il 20-22, ma Pinelli ferma Andreopoulos a muro ed il set si riapre per l'ennesima volta sul 22-22. Punti del cambio palla e attacco del match point per Jensen (22-24). L'errore in battuta di Luytskanov regala i 3 punti a Cuneo (23-25)