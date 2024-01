“Albo Illustrato”: con Valentina Mai un interessante incontro al Rondò dei Talenti di Cuneo

Al Rondò dei Talenti di Cuneo, nell’ambito delle iniziative di "Affondi frontali", realizzate grazie al progetto “Esercizi di immaginazione”, giovedì 18 gennaio alle ore 18:30 ci sarà un interessante incontro con Valentina Mai.

Lasciata la professione forense per assecondare il suo temperamento artistico, all’alba del secondo millennio capisce che il mondo dell’illustrazione la interessa più di altri. Da allora Mai collabora come illustratrice con riviste e case editrici italiane ed estere, cura mostre e tiene corsi di illustrazione e di diritto d’autore.Nel 2011 ha assunto la direzione artistica del marchio Kite, alla quale nel 2018 si è aggiunta anche quella editoriale.L’incontro al Rondò dei Talenti sarà un viaggio attraverso immagini e parole, per scoprire il particolare libro, “Albo Illustrato”.

Un viaggio che guiderà, pagina dopo pagina, all’apprendimento delle potenzialità (didattiche e non) di questo strumento unico nel suo genere, in cui parole e immagini non possono vivere le une senza le altre.La casa editrice Kite Edizioni da sempre interpreta il libro illustrato di alta qualità, come un’opportunità e uno strumento per sviluppare la crescita emotiva e culturale dei lettori di qualsiasi età, bambini adolescenti e adulti. Il suo obiettivo, del resto, è proprio questo: pubblicare libri che vincano questa sfida.

Aperto a tutti, l’incontro si rivolge in particolare a rivolto a docenti, bibliotecari, educatori, aspiranti autori e illustratori.il progetto “Esercizi di immaginazione” vede in coinvolgimento di Rondò dei Talenti con Fondazione CRC, in collaborazione con NOAU | Officina Culturale e Illustrada.