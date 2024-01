Bagnolo Piemonte riconfermato all’unanimità alla presidenza del gruppo Aib Fabrizio Giaime

Si sono tenute a Bagnolo Piemonte le elezioni per il rinnovo del direttivo del gruppo Aib, volontari antincendi boschivi.

la squadra sorveglia costantemente il territorio garantendone la manutenzione, offrendo personale e mezzi di supporto per collaborare con i vigili del fuoco non solo durante gli incendi, ma anche in altre circostanze di emergenza, in qualità di protezione civile.

L’Aib opera oltre che a Bagnolo Piemonte anche a Barge ed Envie.

Riconfermato all’unanimità assoluta, con 22 da parte dei 22 votanti, Fabrizio Giaime che torna ad essere presidente alla guida del gruppo insieme a tutta la sua squadra al completo che è formata dai vice presidenti Roberto Giaime e Loris Depetris, Claudio Paire segretario, Danilo Nastrino tesoriere, Fernando Paire e Giuseppe Rimondotto sono responsabili del parco mezzi, mentre i consiglieri e responsabili del magazzino sono Sergio Castagno, Stefano Tomaselli e Mattia Brun.

Il presidente Fabrizio Giaime ha 44 anni e ricopre la carica al vertice dell’Aib di bagnolo Piemonte da 12 anni.

Ha la qualifica regionale di CoAib ovvero di coordinatore dei volontari della squadra antincendi boschivi ed è direttore delle operazioni di spegnimento (D.o.s.) negli incendi boschivi, può quindi intervenire a fianco dei vigili del fuoco.

“Sono onorato di essere stato riconfermato come presidente dell’Aib bagnolese, - afferma Giaime - ringrazio tutti i volontari che mi hanno eletto e assicuro alle comunità, delle zone che seguiamo con la nostra squadra, che continueremo a lavorare instancabilmente per la sicurezza. Il nostro gruppo fornisce non solo personale e mezzi di supporto durante gli incendi, ma è pronto a intervenire in ogni circostanza di emergenza, contribuendo come parte integrante della protezione civile nel Comune di Bagnolo Piemonte”.

Il gruppo Aib bagnolese è formato da 37 volontari che vanno dal più giovane Luca Re di 17 anni che si occupa delle pratiche d’ufficio in sede non potendo ancora intervenire negli incendi. Il più anziano considerato ‘volontario onorario’ da parte del colleghi è Giovanni Rolando da 30 anni nel gruppo.

Sono presenti anche quattro donne Maria Alberto, formata su incendi boschivi,Lorena Ribotta, Doriana Agù e Maria Aimar che operano in sede occupandosi delle pratiche d’ufficio.