“Cosa succede in Palestina": se ne parlerà in un incontro a Mondovì

Venerdì 19 gennaio presso la sala comunale delle conferenze - dalle ore 17 alle 19 - avrà luogo un incontro su “Cosa succede in Palestina".

Tamara Taher dalla Giordania parlerà della situazione a Gaza e Samira Jarrar da Ramallah di quella in Cisgiordania. L'incontro proporrà la proiezione del corto "One minute" di Dina Naser ed è proposto da un’organizzazione spontanea di cittadini monregalesi per il “Cessate il fuoco” e dal BDS di Torino.

Tamara Taher ha conseguito un dottorato di ricerca in “Mutamento sociale e politico” (Università di Firenze, Università di Torino).

Samira Jarrar, di madre italiana e padre palestinese, frequenta un dottorato all’Università d’Aix-Marseille sui trapianti di organi in Palestina.

Dina Naser è una regista e produttrice giordana di origini palestinesi: con “One Minute” reimmagina l'attacco israeliano al quartiere di Shuja'iya a Gaza nell'estate del 2014.

La proposta si pone l’obiettivo di far crescere la consapevolezza della devastante inutilità dell’opzione militare per ottenere al più presto il cessate il fuoco. I numeri possono dimostrarlo: dall’inizio dell’invasione israeliana di Gaza si è arrivati a circa 23 mila vittime, 58 mila feriti, a cui vanno aggiunti i dispersi. Distogliere l’attenzione dalle sofferenze non le fa scomparire.

Gruppo monregalese per il “Cessate il fuoco” e BDS Torino