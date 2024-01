Cuneo è Città Alpina, Boselli (Indipendenti): "Il ruolo di capoluogo di montagna va conquistato sul campo"

"L’invito all’iniziativa sul progetto 'Cuneo Città Alpina', 'vuole essere l’inizio della riscoperta della nostra anima condivisa per la città e le sue valli'. La sindaca parla di percorso a tappe e cita Lewin 'il tutto è più della somma delle sue parti'; l'assessora Tomatis cerca invece di commuoverci dicendo che siamo tutti Città Alpina, e che le piacerebbe che noi, abitanti di quest’area pedemontana e montana, ci riconoscessimo in questa formula".

Parole del capogruppo degli Indipendenti cuneesi Giancarlo Boselli, a pochi giorni dalla giornata di giovedì 18 gennaio, quando l'amministrazione comunale del capoluogo illustrerà le attività collegate alla nomina di Cuneo come Città Alpina.



"La sensazione è davvero che giovedì non sapranno bene cosa dire di concreto: venite tutti al Salone d’Onore, poi vediamo insieme cosa fare - prosegue Boselli - . Circola voce che la Manassero avrebbe addirittura intenzione di affidare un incarico esterno a un esperto. Che pensi lui a cosa fare e come farlo, in modo professionale lungo questo 2024".



"Noi riteniamo che Cuneo dovrebbe avere invece un’idea precisa del proprio ruolo e di come creare una forza compatta dell’area vasta alpina che la circonda, mettendo a disposizione il proprio ruolo e peso di capoluogo - continua l'indipendente - . Per stringere la città e i comuni delle vallate in un patto d’azione, non solo per rivendicare con più forza e compattezza quanto necessario, dalla viabilità al trasporto ferroviario alla sanità. Per organizzare quest’area oltre i campanili, per offrire subito, con efficacia, quanto la ricchezza dei suoi territori e le sue tradizioni contengono".



"Per farlo bisogna lavorare su idee e progetti condivisi - conclude il capogruppo di via Meucci - . Questo richiede impegno, pazienza e, per la nostra città, la capacità di sapersi porre senza presunzione e arroganza, mantenendo la parola data e non limitandosi a chiamare i comuni montani solo per evocare la montagna, per celebrarsi in manifestazioni di facciata. Inoltre, definirsi citta alpina sembra a tutti un’ovvieta: lo sono anche Bolzano e Trento. Perché ti riconoscano il ruolo di capoluogo alpino bisogna invece guadagnarlo sul campo".