Cuneo, il Comune pensa a migliorare la zona pedonale di corso Solaro: presto il progetto definitivo

Corso Solaro a Cuneo procede spedito verso la riqualificazione: la giunta comunale – con deliberazione datata allo scorso 21 dicembre – ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per la sua riqualificazione con miglioramento della zona pedonale.



Ancor più recente, invece, la delibera con cui si affida – in maniera diretta – l’incarico professionale di redazione del progetto definitivo al geometra Paolo Ferrero di Bernezzo, autorizzando un incarico da 945 euro.

"In corso Solaro troppe auto in cerca di parcheggio"

Già nel corso del passato mandato amministrativo il corso era stato oggetto di dibattito in sede di commissione consiliare, dove era stato definito – principalmente dal gruppo Cuneo per i Beni Comuni - “un circuito in cui macchine ricercano disperatamente parcheggio per ore intere” (dipingendo una realtà che lo accomuna, secondo i consiglieri, ai due controviali del vicino viale degli Angeli).



Corso Solaro viene citato anche nell’interpellanza presentata proprio dal gruppo consigliare di minoranza (assieme a Cuneo Mia) nelle scorse settimane. Al centro, l’appello a un progetto di riqualificazione in senso green e ciclopedonale del quartiere Cuneo centro: nello specifico di corso Solaro viene chiesto all’amministrazione di renderla maggiormente e definitivamente una strada pedonale a vocazione ciclo-pedonale.