Cuneo, al via i cantieri per la pista ciclabile verso Madonna dell'Olmo e il nuovo parcheggio in via Porta Mondovì

Chi transita in via Torino avrà notato che sono in corso da alcuni giorni lavori di pulizia della ripa, operazione preliminare per l’installazione del cantiere che realizzerà la pista ciclabile di collegamento tra l’altipiano e Madonna dell’Olmo.

Sarà una ciclabile in sede propria della larghezza di 2,5 m con a fianco un marciapiede per i pedoni di larghezza 1,5 metri. Sarà inoltre installata l’illuminazione pubblica, videocamere di sorveglianza e contestualmente sarà implementata l’infrastruttura per le fibre ottiche a beneficio di una migliore connettività per la frazione. Lungo via Torino saranno anche piantumati 57 nuovi alberi. La realizzazione del progetto ha un costo previsto di 1.169.000 (oltre Iva e oneri). L’impresa aggiudicataria è la Edilscavi di Cuneo.

Si cercherà di garantire sempre il transito veicolare nei due sensi di marcia e, per quanto possibile, un percorso pedonale. Eventuali interruzioni del traffico saranno concordate con l’Anas, ente proprietario della strada, e saranno comunicate alla popolazione.

Invece oggi, lunedì 15 gennaio, iniziano i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico di testata in via Porta Mondovì angolo via Parco della Gioventù, a lato del NUoVO. In un’area che ha anche facile accesso all’ascensore inclinato, si creeranno 135 posti auto (di cui 4 per disabili) e 4 posti moto. Poiché si tratta di una porzione di terreno in pendenza, si creeranno tre spazi pianeggianti a livelli diversi, collegati da scarpate verdi con alberate e passaggi carrabili, con pendenza media dell’8%. Si costruirà un nuovo muro di recinzione lungo via Parco della Gioventù, così come verrà risistemato tutto il perimetro del parcheggio, sul confine lato NUoVO, lungo via Porta Mondovì e sul lato che confina con il piazzale deposito legname. L’accesso e l’uscita dal parcheggio sono previsti da via Parco della Gioventù, mentre da via Porta Mondovì è previso un accesso pedonale a gradoni. Tutta l’area verrà dotata di impianto di illuminazione e della predisposizione per l’impianto di videosorveglianza.

I lavori dureranno circa 7 mesi e l’importo lavori è di € 400.000,00 (oltre IVA e oneri). A compiere i lavori sarà l’impresa Sola Costruzioni di Cuneo. Non ci saranno particolari disagi per il traffico veicolare, essendo il lavoro svolto su un’area chiusa, se non per il passaggio di camion.

Commentando gli interventi in partenza, l’assessore alla mobilità Luca Pellegrino spiega: “Al posto dell’attuale marciapiede promiscuo, in parte anche sconnesso, tra Madonna dell’Olmo – la frazione più popolosa – e il capoluogo, sarà realizzata una pista ciclabile su sede propria con marciapiede affiancato, entrambi illuminati. Questo intervento renderà più semplice e sicuro scegliere di usare la bicicletta, al posto dell’auto, o di spostarsi a piedi, vista la vicinanza con il centro città”.

Riferendosi invece al nuovo parcheggio di testata, il vicesindaco Luca Serale fa notare che “incrementerà lo spazio auto disponibile per chi proviene da oltre Gesso e che, con l’ascensore inclinato, potrà arrivare in città comodamente. Risponderà anche alla necessità di chi intende frequentare le strutture ricreative dell’area”.

Aggiunge la sindaca Patrizia Manassero: “Partono due cantieri importanti, due contributi ulteriori per rendere Cuneo ancora più vivibile e sostenibile”.