Disagi sulla tangenziale di Asti per un autoarticolato ribaltato

Inizio settimana ‘difficile’ per chi deve percorrere la tangenziale di Asti in direzione Isola d’Asti-Alba, poiché da circa un’ora sul tratto in zona Torrazzo si transita su una sola corsia per consentire ai vigli del fuoco e agli agenti della polizia stradale di operare in sicurezza a seguito del ribaltamento di un autoarticolato.



La dinamica dell’incidente – che per un fortuito caso non ha coinvolto altri veicoli, eventualità che naturalmente avrebbe potuto avere conseguenze devastanti – è in fase di accertamento, ma quel che è certo è che il mezzo pesante prima di ribaltarsi all’esterno della carreggiata ha strisciato oltre un centinaio di metri di guard-rail. Illeso l’autista, restano da definire tempi e modi della rimozione del mezzo.