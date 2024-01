A Savigliano, venerdì prossimo 19 gennaio alle ore 21, vi sarà nella “Sala Don Mario Salvagno della Crusà Neira” in piazza della Misericordia un’occasione importante. Con supporto del Comune, il Rotary Club Savigliano ha organizzato un confronto di autorevoli relatori su un tema estremamente attuale: “Giustizia e Perdono, connubio possibile? Dai crimini nazifascisti ai casi di cronaca”.

Nell’Ottobre scorso, in taluni articoli di editoria locale, il sodalizio aveva utilizzato lo storico slogan di lotta alla poliomielite End Polio Now, modificato in “End War Now”. Anche a livello distrettuale, la stessa proposizione è impressa in una spilla. La pace è sempre stata presente nei programmi rotariani, continua ad esserci. Così come nella locandina di questo incontro.

A Capodanno il Papa nel messaggio d’inizio anno per la Giornata Mondiale della Pace ha detto: "Non c’è Pace senza Giustizia, non c’è Giustizia senza Perdono" e Venerdì sera, si rifletterà anche su questo.

I Relatori sono:

Prof. Avv. Pierpaolo Rivello (Procuratore generale militare emerito Suprema Corte di Cassazione)

Magistrato e docente universitario a Torino, Pisa e Bicocca di Milano. Presidente di Tribunale Militare, componente Comitato Revisione Leggi penali militari di pace e di guerra, procuratore legale presso Cassa di Risparmio di Torino. Si è occupato di inchieste per peculati e truffe per tangenti di stilisti italiani, per individuazione di responsabili per eccidio dei 15 partigiani a piazzale Loreto ed eccidi di Benedica, del Turchino, di Portofino e Cravasco (rievocati in due suoi libri “Quale processo per le vittime dei criminali nazisti”e “Il Processo Engel”).

Prof. Sergio Soave (Presidente Istituto della Resistenza di Cuneo)

Sindaco di Savigliano per tre mandati ed altrettanti come Parlamentare alla Camera dei Deputati. Docente di Storia all’ Università di Torino. Membro Comitato Regioni Europee, già Presidente della Fondazione Polo del 900”, lo è della Fondazione Cassa di Risparmio dei Savigliano. Una trentina di libri, saggi, pubblicazioni e biografie politiche Premio internazionale Acqui Storia con “Senza tradirsi senza tradire, dal comunismo al socialismo cristiano”, pubblicazione in campo letterario del romanzo storico “La ricevuta” premiato a Chambery come miglior romanzo italiano e “L’assillo cristiano di Silone”.