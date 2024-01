La Città di Mondovì si aggiudica 77mila euro per l’attivazione di tre cantieri di lavoro

Saranno ben otto i beneficiari dei Cantieri di lavoro che nei prossimi mesi verranno attivati dal Città di Mondovì grazie all’aggiudicazione di tutti i progetti presentati alla Regione Piemonte e finanziati (per un totale di 77.000,00 euro) con risorse del bilancio regionale, del Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte e in sinergia con gli altri strumenti regionali e nazionali disponibili per le politiche di coesione sociale. Un’iniziativa che il Comune di Mondovì persegue da anni, volta ad attivare percorsi di aiuto e di promozione sociale a supporto dei più deboli con l’obiettivo di migliorare la formazione e le capacità lavorative dei singoli al fine di agevolarne il reinserimento nel mondo del lavoro e della società in generale.

Tre, dunque, i Cantieri di lavoro che verranno attivati, rivolti in particolare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (con il progetto “Curiamo il verde”), alle persone disoccupate in condizione di particolare disagio sociale (con i progetti “Insieme per il Nido” e “Insieme per Mondovì”) e alle persone con disabilità, coinvolte per la prima volta attivamente attraverso i progetti “Cultura in ordine”, “Il Nido include” e “Restart”. Una straordinaria occasione di crescita inclusiva e collettiva che nelle prossime settimane entrerà nel vivo con la pubblicazione degli appositi bandi di reclutamento.