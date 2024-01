Lutto a Cuneo per la scomparsa di Antonio Cavalleri, meccanico Fiat in pensione e appassionato di cucina

Cuneo piange Antonio Cavalleri, scomparso nella mattinata di ieri (domenica 14 gennaio) all’ospedale S. Croce e Carle, all’età di 81 anni.



Cuneese di nascita – e dronerese d’adozione – Antonio era il secondo di sette fratelli e ha lavorato alla Fiat di Torino per tutta la vita, dimostrando una grande passione per i motori (che ha unito a quella per la cucina e per gli sport ‘su due ruote’ come ciclismo e motociclismo). Proprio i motori l’hanno portato, nel 1979, a partecipare come meccanico alla prima edizione della Parigi Dakar; con lui anche il pilota Cesare Giraudo e suo fratello Mario nelle vesti di navigatore: l’equipaggio è arrivato settimo in classifica assoluta, miglior risultato (attualmente imbattuto) per una squadra italiana.



Oltre però ad aver partecipato a tante gare automobilistiche in giro per il mondo, Antonio era volontario alla “Fausto Coppi” e all’Iron Bike, ma anche componente storico della Confraternita della Trippa di Moncalieri.

L'ultimo saluto ad Antonio lo si darà domani (16 gennaio) alle 14.30 nella parrocchia del Sacro Cuore di Cuneo.