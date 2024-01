In municipio a Niella Tanaro in mostra i paesaggi dipinti dal pianfeise Raffaele Caneto

Anche nel 2024 il comune di Niella Tanaro "apre le porte all'arte", inaugurando il nuovo anno con la mostra delle opere pittoriche dell'artista Raffaele Caneto.



Nato nel 1955 a Cengio, in provincia di Savona, Caneto risiede ormai da 45 anni a Pianfei. Fin dall'infanzia ha sviluppato una grande passione per la pittura che lo portato, all'inizio degli anni '80, a dipingere con vari pittori di Cuneo.

Messa in secondo piano la passione, per motivi di lavoro, circa quattro anni fa il signor Caneto ha ritrovato il tempo di riscoprire quel piacere perduto: da allora trascorre molte delle sue giornate in compagnia di amici, mentre dipinge i suoi quadri "en plein air" in mezzo alla natura.

Al centro delle sue opere vi sono principalmente motivi paesaggistici, di impronta impressionista. I quadri, realizzati olio su tavola, rappresentano principalmente paesaggi montuosi piemontesi, in cui la natura viene raffigurata esattamente per quella che è.

La mostra, parte del progetto "Niella apre le porte all'arte", si potrà visitare liberamente negli orari di apertura degli uffici.